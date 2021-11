Présent en conférence de presse avant d'affronter l’Estonie, Roberto Martinez a abordé plusieurs points. Le coach espagnol a tout d’abord fait le point sur les pépins physiques "Dennis Praet n’était pas à 100% à l’entraînement, il va rater le premier match. Thibaut Courtois et Christian Benteke avaient eux un programme individuel avec leur club. Ils s’entraineront ce vendredi. J’aurai tout mon groupe à disposition face à l’Estonie, sauf Praet".

Romelu Lukaku absent pour blessure, Roberto Martinez n’a pas tergiversé au moment de désigner son remplaçant "Benteke, même si je n’aime pas le dévoiler. Le poste d’attaquant est très serré avec Lukaku, Benteke et Batshuayi. Christian a toujours été performant avec nous. C’est donc normal qu’il débute ce samedi. On parle beaucoup. Il a connu des déceptions dans le passé mais on doit réduire le nombre de joueurs pour les compétitions internationales. Je ne peux pas prendre plus de deux numéros neuf. Il reste cependant à disposition et a une très bonne relation avec ses coéquipiers. J’ai très envie de le voir profiter sur le terrain".

Wout Faes, Dante Vanzheir et Arthur Theate font leurs premiers pas en tant que Diables rouges mais qu’en pense l’ancien coach d’Everton ? "Je suis très content. La façon dont ils se sont comportés devant les médias et aux entraînements. Je suis très satisfait. Qu’Arthur et Wout partagent les entrainements avec des gens comme Vertonghen et Boyata est très positif. Il y a cinq ans on avait cinq défenseurs au top mondial. On doit s’assurer que les jeunes prendront la relève et j’en suis très heureux".

Alors que les U21 affrontent la Turquie ce vendredi soir, l’Espagnol sera bien évidemment devant sa télévision pour suivre les jeunes de Jacky Mathijssen "Je n’irai pas à Louvain mais je regarderai le match. On a aussi regardé les U18, c’est important de les voir évoluer. Ils ont besoin de ce genre de rencontres contre la Turquie. Certains doivent prendre le leadership, j’ai besoin de les voir pour un jour les convoquer chez les Diables".

Qui dit jeunesse dit Charles De Ketelaere. Le Brugeois respire la confiance depuis le début de la saison et émerveille son sélectionneur. "Je suis très impressionné par tout ce qu’il a fait. C’est un élément offensif, très bon des deux pieds. Il ne doit pas se soucier de trouver son poste puisqu’il peut jouer en tant qu’avant-centre et attaquant gauche, il doit juste continuer à progresser. J’ai rarement vu un joueur belge jouer à ce niveau à cet âge"

Que pense Martinez de l’Estonie, après avoir gagné cinq buts à deux au match aller ? "Ils ont une très bonne organisation depuis que le nouveau coach est arrivé. C’est une équipe très dynamique. On a encaissé deux buts malgré beaucoup d’occasions créées. Ils ont toujours la même mentalité, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. On respecte l'Estonie".

Eden Hazard sera-t-il titulaire malgré son faible temps de jeu du côté du Real ? Le coach apporte un élément de réponse. "Il semble heureux, il pense au match. On verra pendant le match s’il peut jouer les nonante minutes ou pas. Ca m’étonnerait qu’il dispute l’intégralité de la rencontre, on va y aller doucement. Il a une très bonne mentalité. Je lui souhaite simplement d'être heureux, que ce soit à Madrid ou pas. On verra si c’est nécessaire qu’il joue contre le pays de Galles. Notre objectif est de nous qualifier. Si on se qualifie samedi, on verra comment on aborde la dernière rencontre. On espère avoir le soutien de nos fans pour décrocher cette cinquième qualification consécutive dans un tournoi majeur".