A la veille de Danemark-Belgique, le deuxième match des Diables rouges à l’Euro 2020, Roberto Martinez s’est adressé à la presse. Le sélectionneur s’est exprimé sur le contexte particulier de la rencontre, l’adversaire, le retour des blessés et les ambitions de sa formation. ►►► À lire aussi : Toutes les infos Diables rouges

►►► À lire aussi : Lukaku : "Ce sera un vrai test, ils auront une motivation supplémentaire" "C’est un moment important nous abordons un bloc de 5 jours avec deux matches. On a essayé d’avoir tout le monde est fully fit et prêt pour ces deux rencontres. Nous envoyons tous nos vœux à Timothy Castagne. Son opération s’est bien passée. Il devrait quitter l’hôpital ce mercredi. Nous sommes impatients de le revoir. A nous de rester dans le tournoi pour qu’il puisse venir nous rendre visite. Nous avons donc 25 joueurs prêts à pousser et à jouer leur rôle. C’est le genre de problème qu’un coach veut avoir".

Donner du temps de jeu aux blessés sur les deux matches

Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel sont donc disponibles. Cela ne veut pas dire qu’ils seront titulaires. "Une chose est d’être prêt sur le plan médical, être en état de disputer un match international en est une autre. Nous devons agir de manière responsable et ne pas envoyer les joueurs sur le terrain en espérant que ça se passera bien. Le travail du staff médical a été fantastique. Ces trois joueurs sont disponibles. Il faut maintenant les "introduire" dans l’équipe de la meilleure manière. Nous avons a le feu vert médical. Nous avons un plan spécifique pour chaque joueur. Le programme est clair pour Kevin De Bruyne. Il faudra voir combien de temps il pourra jouer, on va utiliser les deux matchs pour l’amener à jouer 90 minutes".

Vertonghen sur la bonne voie

Sorti face à la Russie, Jan Vertonghen n’inquiète pas Martinez. "Il va s’entraîner, nous ferons le point après la session. Nous nous attendons à ce qu’il soit fully fit".



Battu lors du premier match, le Danemark doit gagner et devra sans doute se montrer offensif. "Ça ne va pas changer la physionomie de la rencontre. Les deux équipes se connaissent très bien. Nous nous sommes joués récemment. Ils sont très dynamiques et ils aiment mettre beaucoup de monde devant. Ils affichent une bonne mentalité. Je ne pense pas que ça va changer. Bien sûr, ils vont essayer de gagner. Ils jouent à domicile et vont essayer d’en profiter. Je m’attends à voir du bon foot et de la créativité". Les Diables eux ne comptent pas calculer ou spéculer la suite du tournoi. "Tôt ou tard, tu tombes contre une bonne équipe. L’idée, dans cette phase de groupes, est d’avoir 25 joueurs compétitifs qui nous permettent d’affronter n’importe quel adversaire". Après avoir affronté le solide physique des Russes et la "menace" Dzyuba, les Diable seront confrontés à une formation où le danger est plus collectif. "La force offensive de la Russie dépendait de leur target man, ici il y a plus de joueurs à la construction et à la finition. Ce sera un match ouvert avec beaucoup de situations de 1 contre 1. Il n’y aura pas de secret pour les deux équipes vu qu’on s’est rencontré".



Très bien rentrés dans leur tournoi, les Diables doivent encore peaufiner quelques détails. "Nous devons encore améliorer la synchronisation entre les joueurs dans l’exécution des mouvements. Il faut qu’on réagisse plus vite aux mouvements de chacun. Il faut qu’on se mette en tête de prendre moins de temps pour effectuer nos mouvements. C’est ça qu’on doit améliorer encore".

Un hommage sera rendu à Eriksen

Ce match se déroulera dans un contexte particulier après l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen. "Nous avons tous été choqués, particulièrement pour ses (anciens) coéquipiers. Quand on a eu la nouvelle que Christian allait bien, on a été soulagé. Finalement, c’était une bonne chose que ce soit arrivé sur un terrain de football avec des médecins à proximité. Imaginez ce qui aurait pu arriver si cela s’était produit pendant qu’il dormait ou au volant. Maintenant il faut que ce match devienne une célébration du football et de Christian. Tout le monde veut voir Christian en bonne santé, c’est le message qu’on veut envoyer. On a l’intention de montrer notre soutien à Christian et les joueurs vont s’en charger. Lukaku a été en contact avec Eriksen et la priorité est qu’il se repose et profite de sa famille. Pour le reste, on espère le revoir sur le terrain au plus vite."



Les joueurs des deux équipes vont rendre hommage à Eriksen en mettant le ballon en dehors des limites du terrain après 10 minutes de jeu pour un moment de "célébration". Ils auront également, selon Martinez, "un geste" au début du match à l’attention de Christian.