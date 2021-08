Roberto Martinez a dévoilé sa sélection pour les trois matches des Diables rouges face à l’Estonie (2 septembre), la Tchéquie (5 septembre) et la Biélorussie (8 septembre) en qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Pour sa première liste post Euro 2020, le sélectionneur a repris 31 joueurs.



Par rapport au groupe appelé pour disputer l'Euro, il y a six absents : Simon Mignolet, Thomas Vermaelen, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Jeremy Doku et Nacer Chadli.



Avec 7 points sur 9, la Belgique occupe la première place de son groupe E.

►►► À lire aussi : Blessés, hommes en forme, incertains : quelle sélection pour le retour des Diables rouges ?

►►► À lire aussi : Onana, Vertessen, Siquet : ces jeunes joueurs qui pourraient frapper à la porte des Diables cette saison

Les gardiens : Thibaut Courtois, Thomas Kaminski, Koen Casteels, Matz Sels



Les défenseurs : Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Hannes Delcroix, Jason Denayer, Jan Vertonghen, Zinho Vanheusden, Brandon Mechele,



Les latéraux : Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Thomas Foket, Thorgan Hazard, Alexis Saelemaekers, Thomas Meunier



Les médians défensifs : Leander Dendoncker, Albert Sambi Lokonga, Dennis Praet, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel



Les médians offensifs : Eden Hazard, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Yari Verschaeren



Les attaquants : Michy Batshuyai, Christian Benteke, Romelu Lukaku