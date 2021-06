Le but de Kevin De Bruyne face au Danemark vu sous des angles inédits - Euro 2020 - Danemark -... Le but de Kevin De Bruyne face au Danemark vu sous des angles inédits

Thorgan Hazard d’abord et Kevin De Bruyne ensuite ont sonné la charge jeudi soir lors de la deuxième mi-temps de Danemark – Belgique pour redonner du lustre à des Diables bien pâles en première mi-temps.

A la conclusion de deux mouvements collectifs limpides, les deux joueurs ont libéré des millions de supporters noir-jaune-rouge pour assurer la qualification des Diables pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020.

Des buts que vous avez certainement vu et revu… mais sans doute pas sur tous les angles. La chevauchée et le superbe travail technique de Lukaku, les crochets, la vista et la frappe pure de De Bruyne, la course parfaite de Thorgan Hazard : revivez ces actions de l’intérieur grâce aux différentes prises de vue sur les deux buts Belges.

