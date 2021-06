Seule frappe cadrée belge de Belgique - Portugal, le tir de Thorgan Hazard qui a offert la victoire et un ticket pour les quarts de finale aux Diables rouges vaut le détour. Un but amorcé par un crochet de Thibaut Courtois sur Cristiano Ronaldo - à revoir sous tous ses angles ICI -, ensuite rendu possible par une passe longue et chirurgicale de Jan Vertonghen, un travail dos au but exemplaire de Romelu Lukaku et une lucidité bienvenue de Thomas Meunier.

Libéré par ce beau mouvement collectif, Thorgan Hazard s'est alors trouvé en mesure d'inquiéter Rui Patricio pour la seule fois du match. Cynique et déterminé, il a alors laissé partir un tir flottant et vicieux qui a libéré toute la Belgique. Un but que nous vous proposons de revivre sous différents angles dont la plupart sont inédits.