Diables Rouges : Retour début septembre, premier match de l'Euro le 12 juin 2021

Les Diables Rouges entreront à nouveau en action début septembre. L'UEFA a dévoilé mercredi les dates fixées pour les fenêtres internationales.

Les six journées de la Ligue des Nations se joueront en septembre (du 3 au 5 et du 6 au 8), octobre (10 et 11, 13 et 14) et novembre (14 et 15, 17 et 18).

Le calendrier exact sera dévoilé ultérieurement. La Belgique a été versée dans le groupe 2 de la division A avec l'Angleterre, l'Islande et le Danemark.

Les fenêtres internationales d'octobre et de novembre pourront se composer de trois rencontres. En effet, les barrages de qualification à l'Euro 2020 se disputeront les 7 et 8 octobre pour les matchs aller et les 11 et 12 novembre pour les matchs retour. Pour les autres nations, il sera possible d'organiser un match amical à ces dates-là.

Premier match de l'Euro 2021 le samedi 12 juin contre la Russie

L'UEFA a également publié le calendrier de l'Euro disputé durant l'été 2021. Les Diables Rouges débuteront le samedi 12 juin (21h00) contre la Russie à Saint-Pétersbourg. La Belgique, versée dans le groupe B, rencontrera ensuite le Danemark à Copenhague le jeudi 17 juin (18h00). Le dernier match sera contre la Finlande, à nouveau à Saint-Pétersbourg, le lundi 21 juin (21h00).

Sur son site, l'Union belge de football explique que les tickets achetés resteront valables pour le Championnat d'Europe en 2021. Les supporters qui souhaitent se faire rembourser leurs tickets peuvent en faire la demande via le site officiel du tournoi, www.euro2020.com/tickets, du 18 au 25 juin. Les dates de ventes de tickets supplémentaires seront annoncées ultérieurement par l'UEFA.