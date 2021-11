Diables rouges : Radja Nainggolan revient sur ses frictions avec Martinez

Radja Nainggolan, auteur d’une excellente prestation avec l’Antwerp le week-end dernier, est revenu sur les raisons de sa retraite internationale lundi. Invité par nos confrères de Sporza sur le plateau de l’émission ExtraTime, l’ancien Diable rouge a tout d’abord exclu un retour en sélection. "Serais-je disponible pour un retour si Roberto Martinez devait partir ? Non, non, non", a d’abord assuré l’ancien milieu de terrain de la Roma.

Plus tard, il a accepté d’évoquer ses frictions avec Roberto Martinez qui l’ont finalement mené vers sa retraite internationale. "Je venais de réaliser un très bon Euro (2016) et dès le premier match, boum direct, je ne suis pas sélectionné. (NDLR : Roberto Martinez l’avait sélectionné pour affronter l’Espagne avant de lui accorder 6 minutes face à Chypre. Il a en revanche manqué les 4 rencontres suivantes)."

►►► À lire aussi : Radja Nainggolan : "Ce qu’on dit de moi ne m’intéresse pas, le plus important c’est le terrain"

Et de poursuivre sur les discussions qu’il a eues avec Martinez lors de cette période. "Je pense qu’il n’avait pas l’intention de compter sur moi. Il m’a dit qu’il ne pouvait pas me donner le rôle que j'avais à la Roma. Il m’a dit que si j’étais sur le banc, il avait peur que je puisse mettre une mauvaise ambiance dans le groupe. Ce genre de choses n’est jamais arrivé."

Nainggolan a par ailleurs estimé que son style de vie, hors des schémas classiques pour un professionnel, n’avait pas eu d’influence sur sa carrière. "Fumer, je n’y vois rien de mal. La cigarette, ça me relaxe, ça me permet d’être moins stressé. Nous sommes des professionnels, nos poumons sont entraînés. J’ai toujours presté avec la vie que j’ai menée. Je n’ai jamais eu de problème avec ça en club, avec aucun de mes coaches. […] Il y a des gens qui ont besoin de 10h de sommeil. Moi avec 4-5 heures, j'ai assez."