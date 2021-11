Diables rouges : Qui sera sélectionné par Roberto Martinez ? (LIVE 12h)

Il ne reste plus qu’une étape pour se rapprocher du Qatar. À quelques jours des derniers matchs de qualification contre l’Estonie (13/11) et au Pays de Galles (16/11), Roberto Martinez dévoile ce vendredi midi la sélection pour ces deux rencontres.

Quelques zones d’ombre subsistent puisque certains joueurs ne devraient pas être présents lors du rassemblement. Sauf surprise, Romelu Lukaku devrait être absent, victime d’une entorse à la cheville alors que Michy Batshuayi pourrait connaître le même sort à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. Ces probables absences devraient permettre à Christian Benteke de retrouver le groupe. Roberto Martinez pourrait également rappeler Divock Origi, absent depuis un an avec les Diables voire une surprise comme Dante Vanzeir.

Au rayon des retours, on pourrait également revoir Dennis Praet et Nacer Chadli, buteur ce week-end alors que Zinho Vanheusden, Jérémy Doku, blessés, et Thomas Vermaelen, contraint par les mesures sanitaires au Japon, ne devraient pas être présents.

Avec une belle chance de qualification avant le dernier match au Pays de Galles, Martinez pourrait en profiter pour faire de nouveau appel à un groupe plus élargi et offrir une nouvelle surprise inattendue aux fans des Diables.