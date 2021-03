Diables Rouges : Quel onze pour affronter le pays de Galles?

Mercredi, la Belgique affronte le Pays de Galles. Enjeu : la Coupe du Monde 2022. C’est le premier de nos 8 matchs qualificatifs destination Qatar. Pour battre l’équipe de Gareth Bale, Roberto Martinez doit coucher 11 noms sur le papier. Pas d’Axel Witsel ni d’Eden Hazard, blessés, alors que la présence de Romelu Lukaku s’écrit en pointillé. Malgré les déclarations de l’Union Belge lundi, on se demande si l’attaquant de l’Inter sera bel et bien dans le onze de base de Martinez face au pays de Galles mercredi. En cas d'absence de ces trois cadres, quels joueurs alignera le Sélectionneur fédéral ? Philippe Albert, Fred Waseige et Benjamin Deceuninck se sont jetés à l’eau. ►►► À lire aussi : Toute l'actualité des Diables rouges

Le 11 de Martinez d’après Philippe Albert le 11 de Martinez - Ph Albert - © Tous droits réservés Philippe Albert se mouille. Il pense que le Sélectionneur fédéral sera fidèle à son dispositif en 3-4-3 et alignera l’équipe suivante : devant Courtois et de droite à gauche Alderweireld, Denayer, Vertonghen ; Meunier, De Bruyne, Tielemans, THorgan H. ; Mertens, Carrasco et en pointe Batshuayi. Et le consultant RTBF cautionne les choix de Roberto Martinez. Questions : 1. Pourquoi Kevin De Bruyne aux côtés de Tielemans et non Dendoncker, dont le Sélectionneur a fait le successeur de Witsel dans certaines interviews ? " Parce que le Pays de Galles va aligner un seul attaquant de pointe, Gareth Bale, et renforcer son entrejeu. Kevin aura un rôle plus libre, pourra faire parler sa créativité, sa qualité de passes, accélérer le jeu… Il va rayonner. Ce serait dommage de le bloquer sur un flanc. Par ailleurs, à Wolverhampton, Leander est utilisé en défense centrale (6 fois sur les 7 dernières rencontres) ". 2. Pourquoi Meunier, pas en réussite à Dortmund, et non Castagne, souverain à Leicester ? "Parce que Meunier est le titulaire historique au poste et que cela va booster sa confiance ". 3. Carrasco peut-il " remplacer " Eden Hazard dans le trio offensif ? " Personne ne peut, Eden est unique, aucun joueur ne possède l’ensemble de ses qualités. Mais Yannick est en forme depuis plusieurs semaines à l’Atlético, et il respire la confiance. Si on le libère en partie des tâches défensives, si on ne lui demande pas d’arpenter tout le flanc, il peut faire mal aux Gallois. Il peut éliminer un ou deux hommes, rentrer sur son pied droit et frapper. Il est capable de se retrouver au bon endroit au grand rectangle, à la réception d’un centre ". 4. Michy pour remplacer Romelu, alors que Christian Benteke est titulaire en club et que Batshuayi ne joue pas, c’est interpellant. " C’est vrai, mais c’est Martinez, et je comprends. Seul Lukaku peut endosser les deux rôles : soit combiner au sol, soit être à la réception de longs ballons, pour jouer les pivots ou pour piquer une tête vers le but. Dos au but, Michy est plus proche du profil de Romelu. Surtout, à chaque fois que Martinez l’a lancé il a répondu présent ".

Le 11 de Martinez d’après Benjamin Deceuninck (en 3-4-3) le 11 de Martinez - B. Deceininck - © Tous droits réservés "Benja" pense que RM alignera Courtois ; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen ; Meunier, Dendoncker, Tielemans, Castagne ; De Bruyne, Carrasco et Benteke. Mais notre journaliste présentateur ne cautionne pas totalement cette composition probable. " Il mettra Vermaelen et non Denayer parce qu’il est un peu conservateur, qu’il apprécie beaucoup Thomas, et qu’il l’a fait revenir du Japon. Là, OK. Mais en milieu de terrain, je préférerais un duo Tielemans-De Bruyne, ce serait plus fort. Et à la place de KDB, derrière l’attaquant de pointe, je placerais Thorgan. C’est une place qu’il occupe le plus souvent à Dortmund et qu’il affectionne. Devant, plutôt que Benteke, on pourrait imaginer Dries Mertens, dans un rôle de faux 9, qu’il connaît sur le bout des doigts à Naples ".

Le 11 de Fred Waseige (3-4-3) Le 11 de fred Waseige - © Tous droits réservés Fred Waseige ne joue pas les pronostiqueurs ou les "Madame Soleil", il suggère la composition suivante : Courtois ; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen ; Meunier, De Bruyne, Tielemans, Castagne ; Mertens, Carrasco et Benteke. " Le trio des " anciens de Tottenham", en défense, je signe tout de suite, même si peut-être à l’Euro ce sera Denayer et non Vermaelen. Parce que mon idée, mon objectif prioritaire, c’est qu’après un si long moment sans jouer ensemble, les Diables ont besoin de retrouver leurs marques habituelles, leurs évidences, leurs certitudes. Titulariser Vermaelen, c’est aussi une marque de respect et de reconnaissance, après avoir tant insisté pour que son club (Vissel Kobe) le libère. Meunier, je sais, n’est pas en grande forme. Mais la confiance de Martinez lui fera le plus grand bien. Lui à droite et Castagne à gauche, ce sont des " bouffeurs de kilomètres " et j’adore ça. Je trouve Castagne plus défensif que Thorgan Hazard, donc c’est mieux, pour couvrir Carrasco, dont c’est le point faible. Yannick pète le feu à Madrid pour le moment, je veux continuer à croire en lui. A côté de Tielemans, dont la titularisation ne se discute pas tant il a pris de l’envergure à Leicester, je place De Bruyne. Pas Dendoncker, parce que ce match contre le Pays de Galles est très important, peut-être difficile, et que ce n’est pas le moment d’innover. Kevin et Youri, c’est le meilleur duo possible (en l’absence d’Axel), et je n’ai pas envie de me passer de Dries Mertens devant. Pour l’attaquant de pointe, c’est bizarre de le présenter ainsi mais j’adore savoir Michy sur le banc parce que c’est un super " sub ", tout le monde le sait. Et Benteke est prêt ".

On pourrait s’amuser à demander à nos trois spécialistes les trois joueurs qu’ils retireraient de leur 11 si Witsel, Hazard et Lukaku étaient présents….c’est une autre histoire.