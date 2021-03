Diables Rouges : Quel 11 face à la Biélorussie ?

Les Diables Rouges s'apprêtent à disputer un 3è match en... 7 jours, sur la route qui doit les mener à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Après avoir battu le Pays de Galles et (douloureusement) partagé l'enjeu en République tchèque, les voici opposés à un adversaire inédit : la Biélorussie, qui a entamé sa campagne par une victoire. Quelques changements sont à prévoir dans l'équipe.

Roberto Martinez l'avait expliqué le jour de sa sélection : convoquer 33 joueurs, c'était répondre à la nécessité d'enchaîner 3 matchs en un laps de temps très rapproché, dans une période de la saison où les joueurs souffrent de la répétition de matchs... tout en se rapprochant des grandes échéances. L'idée était, d'une part, de parer à toute éventualité en terme de blessures, de covid ou d'interdiction sanitaire, et d'autre part de permettre un certain roulement, dans la mesure où (quasiment) personne ne doit être amener à disputer les trois matchs.

Une défense revue et corrigée ?

Devant Thibaut Courtois (probablement préféré à Simon Mignolet), le trio arrière pourrait se trouver modifié... mais dans quelle mesure ? Jason Denayer (qui aurait dû disputer deux mi-temps lors des deux premiers matchs, en alternance avec Thomas Vermaelen) a finalement joué plus que prévu, mais il n'est pas impossible d'encore imaginer voir le Lyonnais dans la position la plus stratégique (et ouverte) de la défense, histoire notamment de remettre les choses au point après sa sortie hésitante en République tchèque... A ses côtés, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen sont de telles certitudes qu'il n'est pas absolument nécessaire pour Roberto Martinez de les revoir en action. Certainement pour Alderweireld, qui pourrait ainsi offrir son poste à Brandon Mechele ou Dedryck Boyata (et dans la mesure où Boyata revient juste de blessure, on opterait plutôt pour Mechele...). Notre capitaine en l'absence d'Eden Hazard pourrait, malgré tout, être l'un des rares à enchaîner un 3è match comme titulaire (comme il l'avait fait lors des trois matchs de novembre). Jan Vertonghen, en effet, ne joue plus beaucoup à Benfica, et Martinez a besoin d'un gaucher dans son équipe...

Un entrejeu remanié

La paire Tielemans-Dendoncker va, en toute logique s'effacer, laissant derrière elle une très belle impression de complémentarité (contre le Pays de Galles), et un sentiment... beaucoup moins enthousiaste (en République tchèque, où Tielemans s'est régulièrement fait sonner les cloches par Lukaku, alors que Dendoncker n'a pas souvent été à la fête face à l'entrejeu adverse...).

La logique voudrait que le duo B (ou C, vu l'absence de Witsel...) soit composé de Hans Vanaken et Dennis Praet (de retour après deux mois d'absence dûs à un claquage). Les deux hommes avaient déjà été associés au coup d'envoi du match amical contre la Suisse, et peuvent proposer une alternance dans les relais offensifs. Aucun des deux n'est réellement taillé pour une mission de sentinelle, raison pour laquelle ce duo paraît difficilement éligible pour les rencontres les plus exigeantes...

Sur les flancs, les options sont très nombreuses puisque 6 à 7 joueurs sont mobilisables à leur position. Après avoir été interdit de voyage en République tchèque, Thorgan Hazard est de retour et devrait jouer... mais pas nécessairement sur le flanc. Vu l'incertitude régnant autour de Yannick Carrasco, Roberto Martinez pourrait en effet être tenté de positionner le cadet des Hazard un cran plus haut, juste en retrait de l'attaquant, et d'ainsi offrir le couloir à quelqu'un d'autre... Peut-être Timothy Castagne qui a fini, à cette position, le match de Prague. Nacer Chadli, lui, a prouvé par l'absurde qu'il manquait cruellement de rythme et que, malgré sa précieuse expérience, le relancer comme titulaire avait sans doute constitué une erreur...

A droite, la logique voudrait que le titulaire habituel, Thomas Meunier, retrouve son poste, mais la montée très réussie de Thomas Foket à Prague (qui s'ajoute à deux premières montées déjà réussies contre la Suisse et le Danemark) pourrait amener Martinez à offrir à l'ancien Gantois une première titularisation en match officiel... A moins que le Catalan ne coupe la poire en deux : une mi-temps pour Meunier, une autre pour Foket... La 3è option a pour nom Alexis Saelemaekers, mais celui-ci s'asseoira plus que probablement sur le banc.

La carte Trossard

Puisque Kevin De Bruyne et Dries Mertens (qui semble remis de sa douleur à l'épaule, consécutive à une mauvaise réception samedi soir) vont recevoir du repos (du moins en partie), deux postes s'ouvrent pour les joueurs les plus offensifs, en soutien de l'attaquant spécifique. Pour les raisons déjà expliquées, Thorgan Hazard pourrait recevoir sa chance un cran plus haut (avec un appel à Adnan Januzaj dans le cours de la partie ?). A ses côtés, Leandro Trossard semble partant certain. Quelques secondes face au Pays de Galles, 34 minutes d'excellente facture en République tchèque, l'ancien joueur... d'OHL (en 2015-2016) devrait retrouver son ancien jardin, et une liberté d'action qui mettrait en relief sa très bonne forme du moment (2 buts et un assist lors de ses deux dernières sorties avec Brighton).

Jérémy Doku pourrait constituer une autre option, mais à l'instar de Saelemaekers, on l'imagine davantage débuter sur le banc.

Enfin, puisque Romelu Lukaku bénéficiera, lui aussi, d'un peu de répit, l'un de ses back up traditionnels en sélection pourrait débuter en pointe. Reste à voir lequel. Michy Basthuayi est considéré officieusement comme le numéro 2, mais son très faible temps de jeu en club (où il est barré par...Christian Benteke), et les spécificités de Benteke (plus proche de celles de Lukaku) pourraient conduire Martinez à titulariser le grand Christian (ce qui n'est plus arrivé depuis le 19 novembre 2019 et le 6-1 contre Chypre, match durant lequel il avait planté un doublé). Mais l'option Batshuayi, pour son extraordinaire rendement en sélection (21 buts en 32 matchs), tient également parfaitement la route. A moins que le sélectionneur n'opte quand même pour la sécurité totale et ne titularise...son titulaire, en garantissant à son club que ce ne soit que pour un morceau de match. Bref, pour le poste de numéro 9, c'est un peu du...vogelpick, comme l'exprimerait Martinez dans son meilleur catalan.