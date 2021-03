Diables rouges : Quand Roberto Martinez se cherche une défense pour demain

Avec Pascal Struijk et Adrien Truffert, Roberto Martinez élargit son spectre défensif. Confronté au vieillissement de ses cadres axiaux, limité à gauche par le manque de pistons capables d’assurer les courses de couloir, le sélectionneur des Diables Rouges a lancé son grand chantier défensif. L’avenir passe par là : après l’Euro, il faudra reconstruire derrière.

" Les défenseurs sont les nouveaux meneurs de jeu, cela fait 20 ans que je le dis… et on s’est moqué de moi " avance Philippe Saint-Jean, directeur du Futurosport de Mouscron, ex-coach des Diablotins et spécialiste de la formation. " Aujourd’hui les arrières doivent avoir un profil complet, technique, tactique et physique : ce sont les premiers relanceurs et créateurs de jeu. Jadis, on demandait juste aux Jacky Beurlet, Léon Jeck, Jeannot Thissen ou Jean Plaskie d’être stricts sur l’homme… "

L’axe et le couloir

Vincent Kompany est parti à la retraite, Thomas Vermaelen n’a jamais été épargné par les blessures, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld sont vieillissants, Laurent Ciman a pris sa retraite. Juste couvert par Jason Denayer et Dedrick Boyata dans l’axe, peu enclin à rappeler Christian Kabasele, Martinez a lancé ces derniers mois son grand passage en revue, en conviant les Brandon Mechele, Zinho Vanheusden (blessé), Sebastiaan Bornauw, Hannes Delcroix… en attendant sans doute Elias Cobbaut, de retour de convalescence. Martinez n’a jamais appelé Dorian Dessoleil, jugé trop âgé. D’où le contact établi avec Pascal Struijk.

Pour le couloir gauche, Martinez a appelé Joris Kayembe et piste actuellement Jordan Lukaku (et peut-être Ritchie De Laet ?). Son 3-4-3 lui permet de faire l’économie d’un pur back gauche, mais son système impose un joueur de course, capable de répéter les efforts avant-arrière. À ce poste, Jan Vertonghen n’a plus le coffre requis et les Nacer Chadli, Yannick Carrasco et Thorgan Hazard n’ont jamais atteint le niveau des Thomas Meunier et Timothy Castagne à droite. D’où le contact établi avec Adrien Truffert.