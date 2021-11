Diables Rouges : Première historique avec une 5e qualification de rang pour un tournoi majeur. Philippe Albert se souvient

C'est une grande première. Cinq qualifications consécutives pour un grand tournoi (Mondial et Euro). Jamais les Diables n'avaient réussi pareille série. Entre 1980 et 86, les Ceulemans et autres Pfaff avaient conduit l'équipe nationale dans 4 tournois (Euro 80, Mondial 82, Euro 84 et le sublimissime mondial 86). La génération actuelle fait donc mieux. Philippe Albert, notre consultant, a accepté de partager ses souvenirs. Ceux de ces matchs qui nous ont permis de rejoindre l'élite européenne et mondiale. Les qualifications pour 2 coupes du monde (2014 et 2018), et 2 championnats d'Europe (2016 et 2020)... l'ancien Diable se rappelle des matchs décisifs.

Dans le cadre de l'avant-dernière journée de qualification, les Diables se déplacent à Zagreb pour y défier leur adversaire numéro 1. Une victoire et le Brésil tendra les bras à notre équipe nationale, sevrée de tournoi majeur depuis 2002 (Coupe du Monde Corée-Japon). Marc Wilmots emmène des Diables assoiffés de victoire et portés par un incroyable Romelu Lukaku. Le jeune attaquant (20 ans) y déposera sa carte de visite avec ses deux premiers buts en match officiel pour les Diables Rouges. Deux buts fondateurs.

Philippe Albert : "Romelu a été tout bonnement exceptionnel. Il part de notre partie de terrain, rien ne l'arrête...la pluie, le terrain, les adversaires,...il fait le ménage. Je retiens ce but (le 2e). Preuve de technique, de maitrise de course, de puissance et de lucidité. Car après une course de 55-60 mètres, il faut rester lucide et il n'y a que les grands qui peuvent réussir ça. Et c'était déjà un grand à l'époque. On savait que Romelu était un diamant brut à polir...et ça a plutôt bien marché ! Que de progrès et de buts depuis lors."

Ca faisait longtemps qu'on attendait ça

" Et puis il y a la délivrance aussi. C'est la qualification en poche. on attendait énormément de cette coupe du monde puisqu'on y avait plus participé depuis 2002".

Croatie-Belgique : Courtois - Vertonghen - Lombaerts - Van Buyten - Alderweireld - Defour (84'Dembele) - Witsel - Fellaini - Eden Hazard - De Bruyne (65'Mirallas) - Lukaku (68'Chadli)

Buts :15' Lukaku (0-1); 38' Lukaku (0-2); 83' Kranjcar (1-2)