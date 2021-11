Les saisons se suivent et se ressemblent pour Eden Hazard au Real Madrid. Si cette année, le capitaine des Diables Rouges est moins sujet aux blessures, c’est désormais son coach Carlo Ancelotti qui lui préfère d’autres attaquants. Eden Hazard est donc cantonné au banc madrilène. Conséquence : pour la première fois, son frère Thorgan aurait une valeur marchande plus élevée que lui.

Eden Hazard a vécu un mois d’octobre que l’on peut qualifier de compliqué. En quatre rencontres, le numéro 10 n’a disputé que… 44 petites minutes (18 minutes à l’Espanyol Barcelone, 0' lors du Clasico face au Barça, 21' face à Osasuna et 5' sur la pelouse d’Elche ce samedi). L’entraîneur des Merengue a fait son choix : priorité à Rodrygo, Vinicius Junior ou encore Marco Asensio.

Régulièrement, le site spécialisé Transfermarkt met à jour les valeurs marchandes de l’ensemble des footballeurs professionnels de la planète. Et Eden Hazard n’y a pas échappé. La valeur marchande du Diable est désormais estimée à 25 millions d’euros, soit 2 de moins que celle de son petit frère Thorgan Hazard, qui respire la forme avec le Borussia Dortmund.

La valeur du joueur du Real n’avait plus été aussi basse depuis mai 2011. Il évoluait alors à Lille, dans le championnat français (22.50M). Selon Transfermarkt, Eden possède à présent la… dixième valeur la plus élevée chez les Diables derrière Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne (100M), Thibaut Courtois (60M), Youri Tielemans (55M) et Yannick Carrasco (40M). Plus surprenant, le joueur de 30 ans est également devancé par… Leander Dendoncker (30M), Timothy Castagne (28M), son frère Thorgan Hazard (27M) mais aussi Jérémy Doku (26M). Avec une valeur estimée à 25M d’euros, Eden Hazard vaudrait le même prix que Jason Denayer et le jeune brugeois Charles De Ketelaere.

S’il ne s’agit que d’estimations, cette perte de valeur marchande pourrait faire les affaires de Chelsea et Newcastle, deux clubs de Premier League qui seraient intéressés par le Diable Rouge.