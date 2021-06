Diables Rouges : plus de peur que de mal pour De Bruyne ?

Diables Rouges : Les images rassurantes de Kevin De Bruyne à la sortie de l'avion - Diables Rouges... Alors qu'il a dû sortir hier lors du match Belgique - Portugal à la suite d'une blessure à la cheville à cause d'un tacle de Palhinha, le retour de Kevin De Bruyne à l'aéroport est un peu rassurant. On peut voir le milieu de terrain descendre l'avion sans boiter. Une nouvelle qui demande confirmation car elle ne certifie pas encore que le Diable Rouge sera disponible pour le match de vendredi à Munich contre l'Italie. En ce qui concerne Eden Hazard par contre, il n'y a encore aucune nouvelle. On espère en avoir aujourd'hui. Les deux vedettes belges passeront des examens médicaux ce lundi après-midi.