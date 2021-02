Diables Rouges : Pascal Struijk, un défenseur de 21 ans suivi par Roberto Martinez

La défense centrale des Diables Rouges, un chantier qui a démarré il y a quelques années et pour lequel aucune solution à long terme ne semble encore avoir été trouvée. A moins que… Roberto Martinez semble avoir jeté son dévolu sur Pascal Struijk, 21 ans, défenseur néerlandais de Leeds… né en Belgique à Deurne. Des contacts auraient même été pris.

Une démarche étonnante mais pas illogique. Comme le souligne HLN, Pascal Struijk semble être le profil parfait : gaucher, solide dans les duels aériens, bon à la relance et dans l’anticipation. Né en Belgique, le défenseur est donc éligible pour porter la vareuse des Diables Rouges et il serait ouvert à cette possibilité.

S’il a disputé l’Euro U17 en 2016 avec les Oranjes, il n’a plus été appelé depuis. Et l’intérêt de Roberto Martinez le flatte énormément. Au point qu’il pourrait opter pour la Belgique comme il l’avait déclaré en mai 2020 à Sport Foot/Magazine : "Si les Pays-Bas ne veulent pas de moi alors que le sélectionneur belge veut me donner une chance, alors je pourrais jouer pour les Diables."

Comme il est né en Belgique, ce ne serait pas un vol, comme la presse néerlandaise le prétend. Même s’il est vrai qu’il semble plutôt s’agir d’une bonne opportunité que d’un réel amour de la patrie, impossible de dire non à un défenseur central gaucher. Car on le sait, Roberto Martinez tient absolument à faire jouer un gaucher dans sa défense centrale.

Si Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen ont fait les beaux jours de notre sélection, la succession est plus difficile. Elias Cobbaut est loin de faire l’unanimité et Hannes Delcroix a connu sa première sélection après avoir joué seulement cinq matchs avec Anderlecht. Pour une sélection aussi ambitieuse que la Belgique, cela paraît un peu léger.

Formé à l’ADO La Haye avant de partir à l’Ajax et puis à Leeds, Struijk est un beau bébé d’1m90 doté d’une bonne relance mais aussi d’une certaine polyvalence puisque Marcelo Bielsa l’a déjà aligné à plusieurs reprises au poste de milieu défensif. Un autre atout qui ne laisse pas Martinez indifférent.

Titulaire lors des six derniers matchs de Leeds et comptant 11 apparitions en Premier League, Pascal Struijk pourrait donc constituer le futur de la défense belge. A moins qu’il ne surprenne tout le monde et choisisse l’Indonésie, pays dont sont originaires ses grands-parents…