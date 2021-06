Diables rouges : pas de De Bruyne, de Hazard et de Witsel face à la Grèce, Vermaelen et Vertonghen ne joueront pas non plus

Roberto Martinez a pris la parole devant la presse ce mercredi au camp de base des Diables rouges de Tubize. Le sélectionneur national a notamment répondu aux questions concernant le premier match de préparation à l’Euro des Diables rouges prévu jeudi soir contre la Grèce.

Le sélectionneur national a notamment précisé qu’Eden Hazard, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Thomas Vermaelen et Axel Witsel ne joueraient pas ce jeudi alors que Simon Mignolet sera titulaire. Witsel ne "sera pas aligné lors des deux matches de préparation", a précisé Martinez. "On doit faire en sorte que chaque joueur soit prêt pour le 11 juin et le début du tournoi."

Vermaelen est ainsi laissé au repos en raison du long voyage effectué pour arriver en Belgique. Vertonghen est quant à lui préservé pour être fit pour dimanche contre la Croatie, deuxième et dernier match de préparation des Diables avant l’Euro.

Le sélectionneur est "en contact journalier avec Kevin De Bruyne". Blessé au visage, le Diable rouge a reçu quelques jours pour "se remettre". "On en saura plus la semaine prochaine, le plus important, c’est qu’il se repose maintenant", a commenté Martinez.

Le coach espagnol a par ailleurs annoncé que les cinq réservistes s’entraînaient normalement avec le groupe et pourront aussi jouer jeudi soir. Ce sera notamment le cas de Brandon Mechele qui "sera impliqué" dans le match contre la Grèce. Zinho Vanheusden est en revanche trop juste pour jouer.