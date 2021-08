Le 8 juillet dernier, Roberto Martinez s’exprimait pour la première fois face à la presse après l’élimination de la Belgique en quarts de finale de l’Euro. Le nouvel objectif du sélectionneur fédéral est clair : "il faut préparer les jeunes joueurs afin d’avoir une équipe nationale très forte pour les 10, 15 prochaines années". Si Martinez a déjà cité les noms de Jérémy Doku, Zinho Vanheusden, Charles de Ketelaere et Yari Verschaeren, d’autres jeunes joueurs (moins de 23 ans) pourraient frapper à la porte des Diables Rouges et ainsi jouer leurs premières minutes sous le maillot noir-jaune-rouge cette saison.

Bodart et Vandevoordt : une lutte pour du beurre ?

Avec Thibaut Courtois (29 ans), Simon Mignolet (33 ans) et Koen Casteels (29 ans), gratter quelques minutes dans les cages des Diables Rouges semble compliqué voire impossible cette saison. Le gardien du Standard Arnaud Bodart (23 ans) et le portier de Genk Maarten Vandevoordt (19 ans) sont néanmoins les mieux placés pour prétendre à une première sélection.

© Belga Titulaire dans les buts liégeois depuis la saison 2019-2020, Bodart s’est imposé comme un des meilleurs gardiens de notre championnat. La saison dernière, le gardien avait d’ailleurs été élu… joueur de la saison au Standard et avait terminé juste derrière Mignolet au trophée du meilleur gardien de l’année.

© Belga De son côté, Vandevoordt a fait ses débuts en Pro League à l’âge de 17 ans, lui aussi lors de la saison 2019-2020. Malheureusement, le jeune gardien de but a été freiné dans son éclosion par une blessure au coude qui l’a empêché de terminer la saison entre les perches limbourgeoises. S’il a commencé la saison dernière sur le banc, Hannes Wolf a rapidement promu Vandevoordt comme titulaire. Depuis peu, le natif de Saint-Trond est devenu le gardien numéro 1 des espoirs belges sous Jacky Mathijssen.

Mais la tâche sera loin d’être aisée pour les deux joueurs, Roberto Martinez ayant déclaré en mars dernier "ne pas vouloir ouvrir la porte aux jeunes dans les buts". Des gardiens plus chevronnés comme Matz Sels (29 ans), déjà présent à l’Euro pour remplacer Casteels blessé, Thomas Kaminski (28 ans), réserviste lors des derniers championnats d’Europe et Hendrik Van Crombbruge (28 ans) devraient avoir la préférence de Martinez en cas de forfait d’un des trois indiscutables.

Une défense qui pose question

La défense centenaire des Diables Rouges a montré ses limites à l’Euro. Si Thomas Vermaelen (34 ans), pourtant décrié par certains supporters avant sa sélection, a réalisé un tournoi de qualité, les expérimentés Jan Vertonghen (35 ans) et Toby Alderweireld (32 ans) ont failli à la tâche au pire des moments, réalisant tous deux des erreurs fatales à la Belgique face à la Squadra Azzura. De plus, avec le récent départ d’Alderweireld pour le Qatar, plus aucun des trois joueurs n’évolue désormais dans un grand championnat. Cette défense, de plus en plus vieillissante, est donc susceptible d’accueillir de nouvelles têtes durant les prochains mois. Outre Jason Denayer (26 ans), Dedryck Boyata (30 ans) ou encore les jeunes Zinho Vanheusden (22 ans, prêté à la Genoa par l’Inter), Sebastiaan Bornauw (22 ans, parti à Wolfsburg) et Hannes Delcroix (22 ans) qui ont déjà joué pour les Diables et qui devraient encore avoir droit à ce plaisir, d'autres jeunes joueurs pourraient découvrir la sélection nationale.

© AFP or licensors On pense tout d’abord à Wout Faes. Parti du KV Ostende pour la Ligue 1 et le Stade de Reims en janvier 2020, le jeune défenseur central belge de 23 ans s’est directement imposé au sein des rouges et blancs. La saison dernière, le joueur formé au Sporting d’Anderlecht a disputé 33 matches de Ligue 1 aux côtés du capitaine Yunis Abdelhamid.

© Belga Un pensionnaire de notre championnat (plus pour longtemps ?) pourrait également découvrir les Diables Rouges. Alors qu’il était indésiré au Standard et donc libre de tout contrat, Arthur Theate (21 ans) a rejoint gratuitement Ostende avant de complètement exploser. Titulaire indiscutable en défense centrale sous Alexander Blessin la saison dernière, Theate a également connu ses premières minutes avec les Diablotins. Ses bonnes prestations ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues en Italie, le club de Bologne souhaitant attirer le jeune belge dans ses filets.

© BELGAIMAGE Moins connu du grand public, Daan Dierckx est un jeune défenseur central de 18 ans qui a débarqué à Parme en provenance des U18 de Genk. Fin janvier 2021, il est titularisé et devient le premier joueur né en 2003 à fouler les pelouses de la Série A. Titularisé à 6 autres reprises, Dierckx est malheureusement descendu en Série B avec les Gialloblù et voit donc les Diables Rouges s’éloigner… pour le moment.

© BELGAIMAGE Enfin, toujours en Italie mais en Serie A cette fois : un certain Koni De Winter. Arrivé à la Juventus à l’été 2018 en provenance de l’équipe des jeunes de Zulte, le jeune défenseur central (19 ans) a d’abord évolué avec les U19 du club turinois avant de s’entraîner avec l’équipe A en ce début de saison. Le Belge aurait d’ailleurs laissé une très bonne impression à son entraîneur Massimiliano Allegri. On sait que Martinez aime sélectionner des jeunes talents, en voilà un de plus.

Vers une Bataille sur les flancs ?

Sur les flancs, outre Thomas Meunier (29 ans), Thorgan Hazard (28 ans) et Timothy Castagne (25 ans), Roberto Martinez dispose également du Milanais Alexis Saelemaekers (22 ans) qui n’a connu qu’une sélection à ce jour (90 minutes face à la Côte d’Ivoire en amical). Titulaire au sein de son club en Serie A, le flanc droit pourrait obtenir plus de temps de jeu avec les Diables cette saison.

© Belga Deux joueurs de notre championnat pourraient également recevoir leur chance. Le premier est Hugo Siquet. Titulaire sur le flanc droit du Standard de Liège depuis janvier dernier, Siquet ne cesse d’impressionner les observateurs. Grâce à sa patte droite magique, le latéral de 19 ans a déjà distillé sept caviars avec les Rouches en 29 apparitions. Ses bonnes performances lui ont permis d’attirer les regards du champion de France en titre lillois mais la direction liégeoise ne semble pas prête à laisser filer son joueur. Si Siquet continue à se développer physiquement, nul doute qu’il fera partie de la sélection de Martinez dans les prochains mois. Jelle Van Damme, ex-défenseur des Diables Rouges et du Standard entre autres, croît énormément en Siquet : "Ce qu’il a déjà prouvé à son âge, c’est magnifique. S’il garde les pieds sur terre, s’il bosse vraiment beaucoup, il peut avoir une belle carrière. Pour moi, c’est le futur back droit de l’équipe nationale."

© Belga Lui aussi arrière droit de formation, Jelle Bataille, qui a rejoint l’Antwerp en provenance d’Ostende cet été, pourrait amener sa polyvalence à l’effectif de Roberto Martinez. Titulaire sur le côté gauche de la défense du Great Old ces derniers matches, Bataille (22 ans) possède un profil intéressant vu le faible nombre de joueurs belges pouvant évoluer sur le flanc gauche défensif de notre équipe nationale. Un temps à cette position, Nacer Chadli semble souffrir physiquement et devrait petit à petit laisser sa place.

Amadou Onana, le nouveau Marouane Fellaini?

© AFP or licensors Derrière les incontestables Axel Witsel (32 ans) et Youri Tielemans (24 ans) dans le milieu de terrain, de nombreux joueurs sont susceptibles de se faire une petite place au soleil. On pense évidemment à Albert Sambi Lokonga (21 ans). Après une saison pleine à Anderlecht où Vincent Kompany lui avait confié le brassard de capitaine, Sambi s’est envolé pour Londres afin de conquérir le cœur des supporters d’Arsenal. Titularisé dès le premier match de championnat avec les Gunners, Sambi a réalisé une prestation pleine de promesses malgré la défaite (2-0 chez les promus de Brentford). Roberto Martinez, qui avait déjà choisi l’ancien Mauve pour intégrer la liste des 11 réservistes pour l’Euro, devrait logiquement sélectionner Sambi Lokonga pour les futures échéances.

© BELGAIMAGE Un autre milieu de terrain, cette fois un pur milieu défensif, a posé ses valises dans un nouveau club cet été. Révélation de la saison dernière au HSV, Amadou Onana, qui a fêté ses 20 ans le 16 août dernier, a signé en faveur du LOSC, récent champion de France. Onana possède un profil dont la Belgique est orpheline depuis le départ de Marouane Fellaini. Impressionnant physiquement du haut de son mètre 95 et doté d’un bon jeu de tête, le Belge a été propulsé capitaine pour sa première sélection avec les Espoirs en juin dernier. Avant d’évoluer avec l’équipe A ?

© BELGAIMAGE Appelé pour la première fois en équipe nationale par Roberto Martinez en mars dernier, Orel Mangala (23 ans), médian de Stuttgart, avait été contraint de quitter le groupe des Diables pour cause de blessure à la cuisse. Près de 6 mois plus tard, l’ex-Anderlechtois est à nouveau sur la touche… pour sa troisième blessure musculaire à la cuisse de l’année. S’il est fragile, Mangala reste néanmoins un énorme talent. Positionné dans l’axe du jeu avec Stuttgart en Bundesliga, cet ancien demi-finaliste des championnats d’Europe et de la Coupe du monde avec les U17 belges peut apporter le surnombre dans la surface adverse comme il peut descendre d’un cran pour se mettre devant la défense. Nul doute que notre sélectionneur fédéral garde un œil sur lui.

Autres joueurs à surveiller : Eliot Matazo (Monaco, 19 ans), Aster Vranckx (Wolfsburg, 18 ans), Nicolas Raskin (Standard, 20 ans), Daouda Peeters (Standard, 22 ans).

Romelu Lukaku seul sur son île

La créativité du secteur offensif de la Belgique repose bien évidemment sur la forme de ses deux maîtres à jouer : Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Mais ces deux joueurs, âgés de 30 ans, ne sont pas éternels. Roberto Martinez, qui prépare l’avenir des Diables Rouges, est certainement à la recherche de jeunes éléments offensifs prometteurs. Mais ces derniers tardent à éclore…

© Belga Deux milieux offensifs de notre championnat pourraient néanmoins attiser la curiosité du sélectionneur : Mike Trésor Ndayishimiye de Genk et Anouar Ait El Hadj du Sporting d’Anderlecht. Débarqué à Genk cet été en provenance de Willem II, Trésor s’est directement imposé au sein du club limbourgeois en délivrant 4 assists en autant de rencontres. Déroutant, technique et surtout excellent pour délivrer la dernière passe, le Belge de 22 ans fait déjà partie des grands acteurs du championnat de Belgique. Avec les Espoirs, Mike Trésor Ndayishimiye s’est montré aussi décisif qu’avec Genk. En 6 rencontres, le milieu offensif a inscrit 3 buts (dont 2 face à l’Allemagne) et distillé 2 passes décisives. Des statistiques plutôt impressionnantes.

© Belga Alors qu’il s’était érigé en titulaire indiscutable la saison dernière à Anderlecht, Anouar Ait El Hadj peine à gratter des minutes en ce début de saison (43 minutes lors des 4 derniers matches en Pro League). Revenu de vacances hors de forme, El Hadj a pris du retard dans sa préparation. Mais on devrait rapidement revoir le jeune milieu offensif de 19 ans en action. Révélation du championnat la saison dernière, Anouar Ait El Hadj aurait déjà tapé dans l’œil de Martinez. Sa technique au-dessus de la moyenne, sa vision du jeu mais surtout son sens du collectif et son humilité pourraient lui ouvrir les portes de l’équipe nationale dans les prochains mois.

© AFP En pointe, si Romelu Lukaku est indiscutable et a encore de très belles années devant lui, un certain Yorbe Vertessen (20 ans) devrait susciter l’attention de Roberto Martinez. Meilleur buteur de l’Euro U17 en 2018 avec 4 réalisations, l’attaquant a intégré l’équipe première du PSV Eindhoven la saison dernière. Il avait d’ailleurs terminé la saison en boulet de canon, marquant 2 buts et adressant 2 passes décisives lors des 4 derniers matches. Cette saison, le natif de Tienen a pris part à presque toutes les rencontres et a même grandement participé au succès (0-4) des Rouges et Blancs face à l’Ajax lors de la Supercoupe des Pays-Bas avec 1 but et 1 assist.

© Belga Enfin, n’oublions pas le buteur actuel des Diablotins Loïs Openda (21 ans). Prêté par le Club de Bruges à Vitesse, Openda s’éclate en Eredivisie. La saison dernière, le Liégeois a inscrit un total de 10 buts et a délivré 4 assists. Un bilan qui devrait encore s’améliorer cette année. Titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque des Espoirs belges, que ce soit sous les ordres de Johan Walem ou Jacky Mathijssen, le Liégeois est une véritable machine à buts (7 buts et 3 assists en neuf rencontres).