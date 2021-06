Diables Rouges : On a mangé du hibou

Une première mi-temps au tempo trempé dans la chaleur moite. Une grosse occase pour Doku . Coup de patte de renne du Rennais. " C’est goaaaal " dit Phil. Et non… c’est pas goal ! Hradecky sort sa main gauche de sa poche. Les Diables possèdent la balle mais les Finlandais sont possédés par un enthousiasme et une hargne sans faille. Mais ça va finir par payer. Finalement, en première période, la plus grande frayeur c’est Eden qui nous l’offre. Enfin qui nous la fait subir. Pénétration dans le rectangle. Toivio frotte. Pas la cheville ! Si… la cheville. Hazard reste au sol, grimace. Un long instant j’avoue craindre la scoumoune. J’imagine ce qui passe par la tête du Brainois l’espace de quelques instants. Sa saison pourrie rejaillit en un éclair. Il rentre au vestiaire en boitant. Et la Belgique boîte aussi.

Ouf… Hazard réapparaît après la pause et nous rassure d’emblée par une première accélération. Tout va bien. Pour De Bruyne aussi. Aussi rouge que son maillot, le visage de Kev est déterminé. Déterminé à en finir avec ces Scandinaves recroquevillés autour de Hradecky. Le gardien sort ses ailes de hibou et ressort une deuxième fois les mains de ses poches sur une reprise à bout portant de Eden. Patience… patience… c’est plus bouillant dans le rectangle finlandais que jamais. Et ça va finir par tomber. Du ciel ou d’ailleurs. Cet ailleurs se nomme Kevin De Bruyne… passe millimétrée pour Lukaku… BUT ! Non… joie aussi courte qu’une nuit d’été à Saint-Pétersbourg. Et traçage de ligne au millimètre pour nous annuler notre joie. Partie remise un peu plus tard avec ce coup de coin bien senti, à 20 minutes de la fin du calvaire pour la Finlande. KDB botte et Thomas Vermaelen se sent pousser des ailes. La Belgique hulule de bonheur sur ce coup de tête rageur. Hradecky est pris au piège. Cette fois il n’aurait pas dû sortir la main de sa poche. Main fatale. Autobut. L’irrespirable devient respirable. " It’s Deviltime ! "