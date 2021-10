Michy Batshuayi a quitté la pelouse ce samedi à la 24e minute du match entre Hatayspor et Besiktas. Le Diable rouge a passé une IRM ce dimanche pour déterminer la gravité de sa blessure. Il est touché à l’arrière de la cuisse.



Batshuayi souffre "d’une élongation et d’un hématome au niveau du biceps fémoral (un des faisceaux des ischio-jambiers, ndlr)", précise Besiktas sur son site internet. Le staff médical a pris le joueur en charge mais aucune indisponibilité n’a été annoncée.



Les nouvelles ne sont donc pas très bonnes pour l’attaquant. Il est exclu qu’il soit rétabli pour le déplacement au Sporting Portugal, programmé cette semaine en Ligue des Champions. Sera-t-il sur pied pour le double affrontement des Diables rouges contre l’Estonie (13/11) et le pays de Galles (16/11) ? Il est tôt pour se prononcer. Mais Roberto Martinez doit croiser les doigts.



C’est en tout cas une nouvelle incertitude qui plane sur la sélection. La présence de Romelu Lukaku, touché à la cheville, est déjà très incertaine.