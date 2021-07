Diables Rouges : mes 5 coups de cœur en bord terrain

Vivre les matchs des Diables au bord du terrain, réaliser leurs interviews d’après-match, avoir le temps de les observer, c’est un privilège, que j’ai eu durant cinq matchs (hélas pas sept !) lors de cet Euro. Voici 5 "coups de cœur".

Coup de cœur N5 : un "11" de base à 26

10 images Equipe belge avant match © LAURIE DIEFFEMBACQ

Après les hymnes, les 11 titulaires reviennent vers le banc belge, où se tiennent les membres des staffs technique et médical. Les 15 réservistes descendent alors de la tribune pour former, à 26, le grand cercle de notre équipe nationale. Quelques mots échangés, un cri de ralliement, tapes sur l’épaule ou dans les mains, regards complices, le match peut commencer. C’est un rituel fort, vivifiant, à chaque fois il me donne la chair de poule.

Coup de cœur N4 : Titi Henry, un diable sorti de sa boîte

10 images Thierry Henry et Jérémy Doku © LAURIE DIEFFEMBACQ

Je n’avais jamais vu cela, et je me demande si c’est déjà arrivé ? ! En fin de match contre l’Italie, la Belgique est menée 1-2 mais presse. Jérémy Doku reçoit le ballon dans notre camp et remonte son flanc gauche vers la ligne médiane et le camp adverse. C’est alors que Thierry Henry jaillit du banc, court quelques mètres aux côtés du jeune diable en l’encourageant à grands gestes et grands cris. Magnifique !

Coup de cœur N3 : Jan Vertonghen à l’interview après l’élimination

10 images Jan Vertonghen après l’élimination en quart de finale © LAURIE DIEFFEMBACQ

Au coup de sifflet final, il était effondré, et est resté longtemps prostré, figé dans son désarroi, conscient probablement à la fois de sa responsabilité dans cette déroute collective, mais aussi du temps qui passe si vite, et rapproche notre "Génération dorée", et lui en premier, d’une fin de règne sans titre majeur. Et pourtant, quelques minutes plus tard, l’air particulièrement triste et fatigué, il se présente aux interviews (pas moins de quatre !), répond dans les deux langues nationales + une en Anglais, avoue (et explique) sa faute sur le but d’ouverture des Italiens, regarde ses intervieweurs dans les yeux, n’élude aucune question. Chapeau Jan ! Tout simplement. Et merci pour cette interview. De la même manière, ce soir-là, la sincérité et la gentillesse d’un Kevin De Bruyne tout aussi déchiré et épuisé, m’a touché. A cœur ouvert, ce qu’il fait rarement, il a parlé de lui et de sa santé, il a notamment veillé à remercier le staff médical des Diables "qui a fait des miracles avec ma cheville et m’a permis de disputer cette rencontre importante". Bluffant aussi.

10 images Kevin De Bruyne interviewé par la Rtbf © LAURIE DIEFFEMBACQ

Coup de cœur N2 : Roberto Martinez un genou en terre

10 images Roberto Martinez et Eden Hazard © DIRK WAEM

Non, je ne me réjouis pas de cet échec, qui sera aussi le sien. Le genou en terre posé par le sélectionneur fédéral, c’est celui par lequel il cautionne et amplifie l’adhésion de notre équipe nationale au mouvement "Black Lives Matter" ("La vie des Noirs compte"). Pour Martinez, l’Humain importe, les valeurs aussi. Lorsqu’il dit tout son attachement à son groupe, il invoque toujours les qualités humaines et les relations au sein de la grande famille des Diables. De même, dans les contacts avec la presse, quelle gentillesse, quelle humilité, quelle disponibilité, quelle bienveillance ! Jamais une question mal prise, jamais une réponse sur un ton tendu ou ironique. ►►► À lire aussi : La face cachée de Roberto Martinez : le Chef de Presse de la Fédération lève le voile

Coup de cœur N1 : one team one spirit, même en pleine désillusion

10 images Jérémy Doku après l’élimination en quart de finale © LAURIE DIEFFEMBACQ

Au coup de sifflet fatidique, les 11 diables éliminés par l’Italie s’arrêtent. Figés, prostrés, comme pétrifiés. Certains debout, les mains sur les genoux, tête basse. D’autres couchés, le visage dans les mains. Tous conscients de l’ampleur des dégâts. Ils viennent de rater une nouvelle occasion d’ajouter une ligne à leur palmarès personnel, mais aussi et surtout d’écrire une page de l’histoire du football belge. Là où toute une nation attendait un sacre, la "Génération dorée" trébuche en quart. La désillusion est grande, tandis qu’autour d’eux la liesse exubérante des Italiens ajoute à la détresse des N1 mondiaux éliminés sans gloire.

10 images Léander Dendoncker consolant Jérémy Doku © BRUNO FAHY

Mais les 15 autres (dont Timothy Castagne) quittent la tribune, montent sur la pelouse, relèvent certains, enlacent d’autres, trouvent un mot de consolation, un geste de réconfort. Les staffs, technique et médical, aussi. Eden Hazard, Capitaine d’un navire échoué, passe de l’un à l’autre, main tendue. Il n’y aura pas de Kylian Mbappé sur la pelouse de l’Aréna munichoise Alors, les 11 retrouvent un peu d’énergie, se font aussi l’accolade, se parlent, se regardent, se comprennent. Ils savent qu’ils ont en commun à ce moment une immense tristesse, un peu de culpabilité même injustifiée, la peur de l’avenir, l’absence de reproche adressé aux autres, et l’envie d’aider les équipiers à se relever. Ni reproche ni tension ni déchirure. Rien que de la solidarité, dans la détresse. Il n’y aura pas de Kylian Mbappé, sur la pelouse de l’Arena munichoise. Mais un Alliance, en partie nouvelle, en partie ancienne, une Alliance à 26. A en avoir les larmes aux yeux. Alors la famille noir jaune rouge se dirige vers les supporters présents dans le stade, tout aussi abattus et désillusionnés, mais fidèles, et compréhensifs. Et derrière eux, c’est à une nation entière que les joueurs disent leurs regrets, leur gratitude, et leur fierté d’être belge, même ce soir et malgré la terrible déconvenue. Ces Diables-là ne méritaient probablement pas de passer en demi-finale, mais ils méritent tout notre respect, et notre fidélité.

10 images Diables rouges après l’élimination © LAURIE DIEFFEMBACQ

Belgique - Italie : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Quart de Finale - 02/07/2021 Les Diables Rouges se sont inclinés (1-2) en quart de finale de l’Euro face à l’Italie sur des buts de Barella et Insigne. Lukaku avait réduit l’écart sur penalty avant de rater l’immanquable en deuxième mi-temps. La Belgique est éliminée par une Italie plus hargneuse et mieux en place tactiquement.