Diables Rouges - Mertens : "Est-ce que je crois encore qu'on peut gagner quelque chose ? Oui"

Dries Mertens effectue son retour en sélection après avoir manqué quelques rassemblement pour cause de blessure. Une opération à l'épaule qui lui a fait manquer la phase finale de Nation League, lors de laquelle les Diables se sont inclinés contre la France et l'Italie. S'il n'était pas avec le groupe, il a ressenti la même déception comme il l'a expliqué en conférence de presse : "Ça fait mal parce que tu n’es pas là. Surtout la façon. On menait 2-0 et on perd encore donc ça fait très mal. C’est dommage mais la France est une très bonne équipe. J’étais déçu de ne pas pouvoir aider l’équipe. Beaucoup de garçons étaient très déçus parce qu’on voulait montrer quelque chose. Ce sont des grands matchs et c'était le moment de montrer qu'on est une bonne équipe, c'est dommage qu'on n'ait pas su faire plus".

Une nouvelle déception de passer à côté d'un trophée qui a fait planer le doute quant aux capacités de cette équipe de remporter une compétition. Pour Dries Mertens, il faut encore y croire : "Chaque fois qu’on va dans un grand tournoi, on joue avec 11 joueurs mais on a agrandi le banc, on a travaillé au niveau de la mentalité. On a fait beaucoup de choses. Après, tu regardes les autres équipes, ils sont forts aussi. Contre la France, on menait 2-0 mais que je regarde l'équipe, et même le banc, je vois une très grande équipe. Pour moi, c’est la meilleure équipe qu’il y a. Après, je regarde l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Italie qui a gagné l'Euro. On est là, mais il y a beaucoup d'équipes. Il faut tout donner et avoir un peu de chance. L’Italie a gagné aux tirs au but, c’est un peu de la chance. Ce n’était peut-être pas l’équipe avec le plus de qualité mais il y avait un vrai esprit de groupe. On doit croire en ça aussi parce qu'on a une bonne équipe, la fédération est derrière nous. On a un bon coach avec son staff qui est très fort".

Pour la première fois de leur histoire, les Diables Rouges devraient se qualifier pour une cinquième grande compétition consécutive. Un fait pas anodin pour Dries Mertens, même si la Belgique ne peut plus se contenter de cela : "De nouveau, en Nations League on était dans la phase finale et ça fait du bien d'être là. Nous aussi on veut gagner mais tu n'as qu'une chance sur deux ans ou sur quatre ans. Ça ne passe pas beaucoup mais on est toujours là et c'est déjà important. On mérite d’être là. Les tournois ne se sont pas encore terminés comme on voulait mais être là c'est très important".

Pour le joueur de Naples, si les joueurs ont gardé la même entente, quelque chose a changé dans le groupe Diables et la façon de voir les choses n'est plus la même : "En 2014 on était content d’être là, on voulait montrer ce qu'on valait mais maintenant on va avec d'autres ambitions. Si ce n’est pas maintenant ce sera le prochain. Ce sera peut-être le dernier tournoi pour moi et pour d'autres joueurs mais les jeunes qui arrivent sont très bons. La Fédération, le groupe, tout le monde a grandi. Tu arrives ici, tout est fait, tout est propre. Ça change une mentalité. Parfois ça prend quelques années mais je pense que nous sommes à un bon niveau et la base pour gagner des matchs est là".

Dries Mertens a également remis en cause le terme de génération dorée mais a également insisté sur la difficulté de remporter une grande compétition : "Une Coupe du Monde ou un Euro ne vient que tous les 4 ans. Vous devez prendre cette occasion. Qu’est-ce qu’une génération dorée ? Kompany, Fellaini, Dembélé, Nainggolan sont des bons joueurs qui ont arrêté. Mais il y a de bons joueurs qui arrivent et leur fraîcheur combinée à l'expérience de certains peut être une bonne combinaison et on va tout faire pour y arriver".

Nouvel entrant dans le groupe des joueurs à 100 sélections, Dries Mertens sera fêté lors du match face à l'Estonie. Une grande fierté pour le Diable qui apprécie toujours de porter le maillot noir-jaune-rouge : "Je suis très fier de venir ici. On a beaucoup de joueurs qui commencent à avoir beaucoup de cap. Jan dit parfois 'Vous rigolez quand je viens blessé ici et que je joue' mais ça montre l’envie. Jan est un exemple et j’espère que les joueurs qui arrivent pourront atteindre les 100 caps parce que c'est quelque chose dont on peut être très fier".

Il était également ravi de retrouver tous les Diables : "L’équipe m’a le plus manqué. C’est chouette quand je viens ici. Ce sont des amis. Ça fait longtemps qu’on se côtoie mais même les nouveaux joueurs, je les suis et je suis content de les voir. J’avais vraiment envie d’être là en Nations League mais ce n’était pas possible. Mais j'étais déçu parce que je sentais que ça pouvait être pour nous".

Pour conclure sa conférence de presse, Dries Mertens a eu un petit mot pour Eden Hazard : "Je pense que je dois appeler Ancelotti parce que ce n’est pas juste. Non je rigole mais Eden est très fort et mentalement il est solide. Malheureusement il a un joueur à sa place qui fait de très bons matchs mais les grands joueurs reviennent toujours. Je suis sûr qu’il va recommencer à jouer".