Les Diables rouges s’apprêtent à disputer leur troisième match en moins d’une semaine. Après avoir battu le Pays de Galles et partagé contre la République tchèque lors d’une rencontre plus compliquée que prévu, la Belgique va se mesurer à la Biélorussie mardi à Louvain (20h45). Une rencontre pour laquelle Roberto Martinez devra soigneusement choisir son onze de base pour éviter de fatiguer les organismes. "C’est la première fois qu’on joue 3 matches en 6 jours. Ce sera difficile pour nos attaquants de jouer trois fois 90 minutes. Pour d’autres positions, c’est plus facile. C’est pout cette raison qu’on veut utiliser pleinement la force et la profondeur de notre effectif", a déclaré Martinez lundi Le sélectionneur a par la suite fourni quelques précisions. "On a eu de bonnes nouvelles de Mertens. On verra à l’entraînement comment il se sent. Yannick Carrasco est aussi prêt pour participer à l’entraînement. On va le tester et on verra par la suite. De Bruyne et Lukaku vont sans doute jouer contre la Biélorussie mais pas 90 minutes." Martinez a par ailleurs ajouté que ces matches sont une excellente occasion de "tester tous les joueurs en vue de l’Euro" et que "chaque fois qu’on a un Diable sur le terrain, c’est une information vitale pour la sélection pour l’Euro."

La performance contre la République tchèque ? "C’est le genre de matches qui sont très bons pour nous"

Le sélectionneur a exprimé ces mêmes concepts au micro de Pierre Deprez quelques instants plus tard. Il est également revenu plus longuement sur le match de samedi face à la République tchèque. Martinez était d’ailleurs content d’avoir vu son équipe se confronter à une position plus coriace que d’habitude. "Ce genre de matches sont très bons pour nous. Les Tchèques ont joué avec une incroyable intensité. Ils nous ont pressés très haut en prenant beaucoup de risques et ça leur a réussi. On a perdu trop de fois la possession, on aurait dû faire beaucoup mieux sur cet aspect-là. D’un autre côté, on a fait de bonnes choses alors que nous n’étions pas au mieux. Défensivement, nous avons fait un grand match. On a travaillé l’esprit d’équipe, l’intensité et l’envie de ramener ce résultat. Ce sont des choses sur lesquelles on peut s’appuyer pour construire les bonnes performances de demain. Cette équipe tchèque sera 'challengeante' pour la qualification." Martinez a par la suite défendu Nacer Chadli, titularisé sur le flanc gauche face aux Tchèques. "Il a mérité d’être titularisé. Il était prêt pour ce match. Il faut dire que le match était très difficile pour les ailiers. En tant qu’équipe, on n’a pas exploité au mieux nos ailes. L’implication de Nacer Chadli ne fait aucun doute après ce qu’il a fait pour l’équipe nationale ces deux dernières années. C’était important pour lui de montrer ce qu’il pouvait apporter, en vue aussi de la sélection des 23 pour l’Euro." ►►► À lire aussi : Des Belges bousculés : les notes des Diables Rouges face à la République tchèque

"Ne pas gagner contre la Biélorussie serait une énorme déception

Place maintenant au duel face à la Biélorussie. Une rencontre que Martinez veut gagner à tout prix mais qui ne sera pas une partie de plaisir. "Le 3e match n’est jamais facile. Je suis heureux de le jouer à domicile. Je pense que cela constitue une grande différence. C’est le 3e match en 6 jours et il faut utiliser la profondeur de notre effectif pour avoir la bonne énergie sur le terrain. Ce sera important de fournir une bonne prestation et de décrocher une victoire. C’est une opportunité fantastique de réaliser un 7 sur 9 en mars en ayant joué face aux deux équipes les plus dangereuses de ce groupe. Ne pas gagner serait une énorme déception", a affirmé Martinez qui a – pour conclure – fait le point sur la question du brassard de capitaine. "Romelu peut-il porter le brassard ? Oui, il est déjà un capitaine. Il a porté le brassard contre l’Islande. C’est un des capitaines de l’équipe. Evidemment Eden est notre capitaine mais on a 6 autres joueurs qui sont les capitaines de cette équipe. Le capitaine n’est pas seulement celui qui porte le brassard. Il faut partager le leadership et les responsabilités. Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Courtois, De Bruyne et Mertens sont aussi les leaders de cette équipe."