A moins d’une semaine de la reprise des qualifications pour le Mondial 2022 pour les Diables rouges, Roberto Martinez a accordé un entretien à nos confrères de la Dernière Heure. Le sélectionneur de la Belgique est notamment revenu sur le dernier Euro 2020 et l’élimination en quarts de finale contre l’Italie.

"Ce match doit nous donner faim pour faire mieux à l’avenir. Mais n’oublions pas que nous avons aussi gagné quatre matchs avant cela", rappelle Martinez qui explique avoir revu le match une dizaine de fois.

Honnête dans son analyse, il reconnaît la défaite mais défend le travail réalisé avant et pendant le tournoi. "On n’a pas atteint notre objectif, mais je maintiens qu’on n’a pas échoué. Pour moi, dans le sport, on échoue quand on ne fait pas tout pour gagner. Je peux vous assurer que nous avons tout fait pour gagner, du premier jour de la préparation jusqu’à la dernière seconde contre l’Italie. On a perdu contre le futur champion, qui a poursuivi sur son élan de 33 matchs sans défaite. La différence était minime, mais la victoire italienne était méritée", raconte Martinez dans la DH.

Convaincu d’être resté fidèle à "la nature" des Diables rouges durant l’Euro avec "un esprit offensif", Martinez est désormais orienté vers le futur : les échéances immédiates et la programmation du noyau pour être compétitif en 2026.

"Ai-je pensé à démissionner ? Non. L’Euro tombait dans un calendrier très chargé. Nous revoilà déjà dans les qualifications pour le Mondial, puis on joue la demi-finale de la Nations League. L’Euro n’était pas le moment de tout changer. Cela n’aurait pas été naturel de quitter l’équipe. Je n’ai pas senti que le vestiaire avait besoin de changement", a répondu Martinez.