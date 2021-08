On prend les mêmes et on recommence. Roberto Martinez ne nous fera "pas de surprise" jeudi prochain lorsqu’il annoncera la sélection des Diable rouges pour les matches de qualification au Mondial 2022 prévus en septembre face à l’Estonie, la Tchéquie et la Biélorussie.

C’est ce que le sélectionneur national a dévoilé à nos confrères de la DH et de Het Nieuwsblad ce vendredi.

“Aucun des anciens ne m’a annoncé qu’il n’est plus disponible”, a déclaré Martinez, estimant que des joueurs comme Toby Alderweireld (récemment parti jouer au Qatar), Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Dries Mertens ou encore Nacer Chadli font encore partie de son projet.

"Ces joueurs prestent encore de manière excellente. Ils sont encore au top de leurs capacités et connaissent parfaitement la culture des Diables rouges. Quand on voit ce que Thomas Vermaelen a fait pendant l’Euro, c’était impressionnant. Si un jeune joueur comme Zinho Vanheusden peut s’entraîner à ses côtés chez les Diables, il va d’office progresser. Pour Toby, je ne me fais pas de souci […] je suis certain qu’il a fait le bon choix."

Martinez veut par ailleurs "continuer à travailler sur la nouvelle génération" mais n’a pas pour autant l’intention de transmettre toutes les responsabilités à des joueurs moins expérimentés. "Nous sommes toujours N°1 mondiaux et mettre toute la pression sur les épaules des jeunes joueurs, ce ne serait pas juste", dit-il dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Mais ce n’est pas l’âge qui déterminera leur présence dans l’équipe mais bien les prestations sur le terrain", prévient encore Martinez.