Diables rouges : Martinez avant le Portugal : "un match qui peut partir dans tous les sens"

Diables rouges : Martinez veut "tout simplement profiter du moment" face au Portugal - Football -... J-1 avant Belgique - Portugal, huitième de finale de l'Euro 2020. C'est le jour de la conférence de presse d'avant-match pour les Diables rouges avec Roberto Martinez et Jan Vertonghen qui se sont présentés en salle de presse ce samedi soir pour répondre aux questions des journalistes belges et étrangers. Avance cela, le sélectionneur national est passé devant les caméras de la RTBF pour répondre à nos questions. La première question concernait évidemment l'état de santé de Nacer Chadli, malade et resté à Tubize. "Il ne se sentait pas bien hier. Puis ça a empiré un peu et on a décidé de ne pas le prendre avec nous", a déclaré le sélectionneur au micro de Pierre Deprez. Les médecins sont désormais contents de son état de santé. Il y a toujours une chance de le voir nous rejoindre demain mais c'est improbable. Il va mieux maintenant. Il n'a plus de température mais son état de santé n'a rien à voir avec le virus (Covid-19)." ►►► À lire aussi : Euro 2020 : Portugal-Belgique, "le jeu des Diables convient parfaitement au Portugal" Martinez ne s'est pas montré inquiet de cette absence en vue du match face au Portugal. "On doit faire avec. C'est bien qu'on puisse disposer de 26 joueurs. Malgré l'absence de Castagne et de Chadli, on a encore des solutions. Même si nous espérons quand même que Nacer soit là." Pour ce match, le sélectionneur national entend rester fidèle à ses principes de jeu et se méfie surtout d'une caractéristique portugaise. "Nous savons que le Portugal est fort en contre. Ils savent comment faire mal à l'adversaire. C'est une équipe qui sait aussi comment gagner. On l'a vu au dernier Euro et en Nations League. Il faudra donc être extrêmement concentré pendant 90 minutes. Il faudra aussi continuer à jouer notre football. Continuer à bien défendre sans se concentrer sur certaines spécificités du Portugal." Martinez a enfin lancé un message de confiance à son groupe. "Une des plus grandes forces que nous avons, ce sont ces longues années passées à jouer ensemble. Dimanche sera une superbe opportunité pour nous de montrer notre valeur. On a travaillé beaucoup ces 3 dernières années pour être ici. Et il faudra tout simplement profiter du moment."