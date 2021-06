Martinez après la Finlande : "Si une victoire 0-2 ce n’est pas bon, je ne sais pas ce qui peut... Roberto Martinez a une nouvelle fois souligné le "dévouement" et "la concentration" des Diables rouges après la victoire 0-2 de la Belgique contre la Finlande lundi soir pour le dernier match de poules de l’Euro 2020. Le sélectionneur national s’est dit "très satisfait" de la prestation de son équipe au micro de Pierre Deprez après la rencontre. "C’était un match difficile mais on a su rester concentré, on a continué à travailler les uns pour les autres quand on n’avait pas le ballon. Ce n’était pas évident car il faisait chaud et ce terrain ne favorisait pas un rythme haut. Malgré cela, on a réussi un match en limitant extrêmement la Finlande. C’était loin d’être acquis. C’est le genre de matches où l’on se frustre facilement où l’on perd la concentration."