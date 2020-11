Diables rouges : Martinez annonce sa sélection, le retour d'Eden Hazard ? (LIVE vidéo à 12h)

La Belgique va affronter l’Angleterre et le Danemark, les 15 et 18 novembre prochains, dans le cadre des deux derniers matches de poules de Ligue des Nations. Roberto Martinez fera connaître sa sélection ce vendredi. RTBF. be/sport vous propose de suivre la conférence de presse du sélectionneur fédéral en direct vidéo dès 12h.

>> A LIRE AUSSI : Diables rouges : entre retours et interrogations, Martinez prépare sa sélection pour vendredi

Afin de préparer au mieux ces deux rencontres, les Diables rouges rencontreront également la Suisse le 11 novembre, en match amical. L’occasion pour Roberto Martinez de donner du temps de jeu à des joueurs qui ont eu moins souvent la chance de se montrer aux yeux du coach fédéral ?

Lors de la dernière campagne, l’entraîneur espagnol avait en effet pris la décision de convoquer 33 joueurs, dont 5 qui n’avaient jamais été appelés auparavant : Sebastiaan Bornauw, Joris Kayembe, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers et Zinho Vanheusden. Seule certitude, Zinho Vanheusden ne pourra cette fois faire partie du noyau suite à sa blessure au genou encourue ce dimanche face à Ostende. Une terrible nouvelle pour le Standardman qui avait beaucoup plu à Roberto Martinez lors de la rencontre face à la Côte d’Ivoire le 8 octobre dernier.

Au rayon des nouvelles plus joyeuses, Roberto Martinez pourra compter sur le retour de Thorgan et d’Eden Hazard. Ces derniers avaient dû faire l’impasse sur les rencontres précédentes dues à des blessures. Le premier retrouve ses sensations, auteur d’un but face à Bruges ce mercredi en Ligue des Champions, alors que le second a ouvert son compteur but en Liga le week-end dernier avec une magnifique frappe du gauche. Jan Vertonghen devrait lui aussi fêter son retour avec la Belgique, au même titre que Thibaut Courtois, sauf si le Real Madrid en décidait autrement.

Les interrogations se portent davantage sur Romelu Lukaku, blessé aux adducteurs, et sur Yannick Carrasco, qui souffre d’une blessure à la cuisse. Quant à Thomas Vermaelen, on ne sait toujours pas si le défenseur peut quitter le Japon pour l’Europe en raison des restrictions sanitaires et de voyage imposées par la crise du Covid-19.