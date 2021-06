Diables rouges : Malade, Chadli n'a pas voyagé avec les Diables à Séville, "peu de chances qu'il nous rejoigne dimanche"

Nacer Chadli n’a pas accompagné le reste du groupe belge à Séville pour le huitième de finale entre la Belgique et le Portugal prévu dimanche soir. Le Diable rouge ne s’était déjà pas entraîné avec ses équipiers vendredi soir et ne participera pas non plus au rassemblement de ce samedi en Espagne.

"Nacer n’est pas au mieux et n’a pas pu s’entraîner. Il n’est pas apte pour le match", a communiqué l’Union Belge samedi après-midi. Nacer Chadli est donc resté en Belgique dans l’espoir de voir la Belgique franchir l’écueil portugais. "Chadli est malade", a par après précisé Roberto Martinez à notre micro. "Il ne se sentait pas bien hier. Puis ça a empiré un peu et on a décidé de ne pas le prendre avec nous. Les médecins sont désormais contents de son état de santé. Il y a toujours une chance de le voir nous rejoindre demain mais c'est improbable. Il va mieux maintenant. Il n'a plus de température mais son état de santé n'a rien à voir avec le virus."

Roberto Martinez disposera d’une solution de moins sur ses flancs puisqu’il doit se passer d’un deuxième latéral polyvalent après la blessure de Timothy Castagne lors du match face à la Russie.

Chadli a disputé toute la rencontre face à la Finlande (2-0) lors de la troisième journée de la phase de groupes. Il s'agissait de son premier match dans le tournoi.