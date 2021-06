Axel Witsel a réussi son incroyable pari. Cinq mois après sa rupture du tendon d’Achille, le médian est sur pied. Prêt à jouer. Retour sur ce retour éclair avec Lieven Maesschalck et Geert Declercq. Le kiné et le docteur des Diables ont accompagné le joueur de Dortmund pendant sa revalidation.

►►► À lire aussi : Axel Witsel : l’impossible pari est gagné

►►► À lire aussi : Toutes les infos Diables rouges