Diables Rouges : les questionnements défensifs

Roberto Martinez dévoilera ce vendredi sa liste de Diables Rouges retenus pour le double affrontement à venir, à Saint-Marin et en Ecosse. Le secteur défensif est clairement celui qui pose le plus de souci au sélectionneur. Entre blessures et manque de temps de jeu, les choix ne coulent pas de source et posent, en filigrane, la question du renouvellement auquel ce secteur sera confronté dans les prochains mois.

Meunier, Kompany, Vermaelen, Vertonghen. A eux quatre, ces évidences défensives totalisent 314 caps en équipe nationale (!) et présentent une moyenne d'âge oscillant autour de 31,5 ans. Une moyenne qui s'élève même à 32 si on retient le nom d'Alderweireld à la place de celui de Meunier.

Fort du talent et de l'expérience de ses composantes, ce secteur incarne la sécurité devant Courtois. Mais certainement pas l'avenir. Il sera le premier touché par la mue générationnelle que s'apprêtent à connaître les Diables Rouges.

Petit passage en revue des troupes présentes...et à venir :

Vincent Kompany

Le joueur-manager d'Anderlecht (au sujet duquel Roberto Martinez avait déclaré qu'il lui serait difficile d'assumer la double fonction) est, on le sait, blessé au minimum jusqu'au topper du 22 septembre au Club de Bruges. Malgré sa réputation de joueur en cristal qui lui a valu de louper plusieurs dizaines de matchs en sélection (sans ces blessures, Kompany aurait déjà revêtu la célèbre casquette des 100 matchs depuis longtemps), l'ancienne star de City a disputé 8 des 10 rencontres de la Belgique depuis la coupe du monde 2018, n'ayant dû faire l'impasse que sur le double affrontement contre la Russie et Chypre. Une régularité qui sera donc brisée pour les deux prochains rendez-vous. Vincent Kompany espère toutefois qu'il y en aura d'autres et fait toujours de l'Euro 2020 son dernier grand objectif avec les Diables.

Jan Vertonghen

Relégué sur le banc à Tottenham (il n'a joué aucun des 3 premiers matchs de Premier League des Spurs), le recordman de sélection chez les Diables (114) vit la même mésaventure que Toby Alderweireld la saison dernière. Pas d'accord pour une prolongation de contrat = pas de match. Vertonghen ronge son frein. Pour les matchs de septembre, son absence de temps de jeu ne l'empêchera évidemment pas d'être appelé par Martinez, mais ensuite il lui faudra absolument tenter de trouver une solution avec son club (et son président Daniel Levy), connu pour son inflexibilité.

Thomas Vermaelen

Parti au Japon, il vient d'aligner trois matchs comme titulaire avec le Vissel Kobé de David Villa et Andres Iniesta. Son âge et sa fragilité ne jouent pas en sa faveur, mais Vermaelen n'a pas encore fait part de refermer la page de l'équipe nationale sine die, malgré le paramètre "distance" qui a fait renoncer Marouane Fellaini (et sans doute, bientôt, Mousa Dembélé). Roberto Martinez a toujours voué une grande estime à l'ex-joueur du Barça. Actuellement, il fait toujours bel et bien partie des cadres.

Toby Alderweireld

Titulaire avec Tottenham, en forme et en pleine possession de ses moyens, il l'est l'une des rares certitudes de la défense des Diables actuellement.

Thomas Meunier

Débarrassé de la concurrence de Dani Alvès, Meunier n'en doit pas moins composer avec d'autres "rivaux" au PSG (Kehrer titulaire contre Nîmes, Dagba face à Toulouse). En ce début de saison de Ligue 1, le natif de Sainte-Ode n'a été titularisé qu'une seule fois, à Rennes. Cette concurrence, Meunier la découvre désormais aussi en équipe nationale avec la récente émergence de Timothy Castagne. Une saine émulation entre deux hommes qui se connaissent bien et s'apprécient, mais qui ne sera pas de mise pour les deux prochains rendez-vous...

Timothy Castagne

Très bon contre la Russie et à Chypre, Timothy Castagne est malheureusement contraint de louper le début de la saison avec l'Atalanta et la reprise avec les Diables, à cause d'une opération au ménisque. Comme Kompany et Boyata, il sera l'un des absents de marque dans la sélection de Martinez.

Dedryck Boyata

Révélation de la défense belge lors du premier tour de la coupe du monde, en remplacement de Kompany, Boyata a quitté le Celtic Glasgow, mais n'a pas encore eu l'occasion d'effectuer ses grands débuts au Hertha Berlin, à cause d'une blessure...

Jason Denayer

Rappelé par Roberto Martinez deux ans après le funeste match de Lille contre le Pays de Galles, Denayer a joué deux matchs ces derniers mois en sélection : l'amical contre les Pays-Bas et six minutes du match de Nations League face à l'Islande. Ses bonnes prestations avec Lyon, où il a même été promu capitaine, pourraient toutefois entraîner une modification de son statut. Celui que Kompany lui-même avait présenté comme son successeur lors de ses débuts en équipe nationale, semble avoir franchi un échelon et se montre aujourd'hui capable d'assumer de nouvelles responsabilités. Denayer (24 ans) pourrait bien incarner, dans les prochains mois, la transition générationnelle dans le secteur défensif des Diables.

Christian Kabasele

Trois fois sur le banc avec Watford, l'ancien joueur d'Eupen semble avoir perdu sa place de titulaire en club et, avec deux caps seulement en 19 sélections (aux Pays-Bas en novembre 2016 et contre le Japon un an plus tard, chaque fois en amical), il n'a jamais semblé vraiment faire partie des plans de Martinez.

Brandon Mechele

L'invité brugeois de ces derniers mois a été retenu cinq fois, mais jamais aligné. Sa bonne saison avec les Blauw en Zwart lui a valu cette intégration méritée, certes, mais qui ne fait (et ne fera sans doute) pas de lui un titulaire en puissance. Actuellement, il est là "pour faire nombre". Difficile de dire quand il débloquera son compteur sélections/titularisations.

Qui attendre d'autre ?

Au-delà de ces 10 noms, quelques autres sont susceptibles d'apparaître dans les prochains mois, voire déjà dans la sélection de ce vendredi.

Björn Engels

L'ancien compère de Brandon Mechele dans la défense brugeoise aurait pu être beaucoup plus avancé dans sa carrière internationale si son parcours n'avait été miné par de multiples blessures. Retenu pour le déplacement au Portugal, en mars...2016, Engels avait dû, la mort dans l'âme, déclarer forfait pour l'Euro alors que Marc Wilmots lui avait aménagé une petite place dans l'effectif. Ensuite, ses aventures à l'Olympiacos et à Reims l'ont tenu quelque peu éloigné des radars. Mais la roue semble avoir tourné : son transfert dans un club de Premier League, Aston Villa, et un début de saison prometteur, lui ont déjà valu les éloges de Roberto Martinez qui, vu les circonstances, pourrait bien être tenté de le rappeler dans sa sélection de vendredi.

Zinho Vanheusden

Les avis sont unanimes, le transfert entrant le plus cher du football belge, est une valeur sûre pour l'avenir. C'est autour de lui que devra se bâtir la future défense des Diables Rouges. Malheureusement, le talentueux défenseur du Standard est blessé et n'aura pas l'occasion d'effectuer ses grands débuts lors des deux prochains matchs. Partie remise, à n'en point douter.

Sebastiaan Bornauw

Parti à Cologne pour la coquette somme de 7 millions d'euros, l'ancien défenseur anderlechtois reste bien dans les collimateurs nationaux. Valeur sûre de la défense des Espoirs de Johan Walem, Bornauw devrait encore se développer au contact de la Bundesliga et prétendre à quelques convocations futures. Son match de vendredi dernier face au Borussia Dortmund d'Axel Witsel et Thorgan Hazard, semble en tout cas prometteur.

Sébastien Dewaest

Promu capitaine de Genk, Sébastien Dewaest a pris une autre envergure ces derniers mois. En d'autres temps, il aurait très certainement été repris en équipe nationale, mais qu'en est-il face à la concurrence actuelle ? L'avenir le dira. Sa présence dans la présélection montre en tout cas qu'il n'est pas loin de toucher au but. Reste à franchir les derniers mètres…

Une période-clé

On le voit, entre les absences certaines des uns et les retraites à venir des autres (parfois les mêmes), la défense des Diables Rouges et à la croisée des chemins. La transition générationnelle est en cours et les places seront chères. Chaque opportunité offerte sera importante, et devra être saisie par les prétendants à la relève.