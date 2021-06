Leandro Trossard, blessé en fin de préparation, est rétabli et prêt à jouer. Malgré la très belle impression laissée en mars avec les Diables, il connaît sa place dans le groupe et sait que son temps de jeu risque d’être limité.

L’ancien capitaine du Racing Genk a fini la saison en force en Premier League. "Je suis plutôt content de ma saison à Brigthon. J’ai beaucoup progressé. Les six premiers mois, j’ai rarement été titulaire. Mais après la nouvelle année, j’ai fait pas mal de pas en avant. Mes stats (5 buts 5 assists) sont bonnes mais elles auraient pu être meilleures. C’était mieux dans la deuxième partie de saison. J’espère continuer sur cette base la saison prochaine".



A 26 ans, Trossard compte 7 sélections. "J’ai eu un peu de malchance avec des blessures au mauvais moment. Maintenant, je compte quelques capes. J’ai aussi pu marquer. Cela donne un bon sentiment de venir ici en sachant que tu peux aider l’équipe."



Appelé en 2018, il a dû attendre deux ans pour composter sa première cape. Et tout a débuté par un match… contre le Danemark. "Je me rappelle surtout la fierté de pouvoir porter ce maillot et d’enfin pouvoir engranger quelques minutes. On espère toujours jouer plus mais je connais aussi la qualité de l’équipe. Et je sais que ce ne sera pas facile de jouer beaucoup plus. On ne sait jamais ce qui va arriver dans les années à venir. J’aurai peut-être plus de chance de jouer ou pas. Je suis surtout content d’être dans le groupe".



Ces derniers jours, la rivalité avec la France a resurgi. Selon Trossard, les Diables ne s’en préoccupent pas le moins du monde. "Pas du tout. On en a parlé entre nous. On a tous le même état d’esprit : on se concentre sur nous et on a le même objectif qui est de gagner la coupe."