Diables rouges : le VAR annule un but de Lukaku pour une légère position de hors-jeu

Mis en difficulté par un bloc solide des Finlandais, les Diables ont cependant eu de nombreuses occasions pour ouvrir le score. A l’heure de jeu, Leandro Trossard récupère un ballon dans le camp des Diables avant de trouver Kevin De Bruyne. Le maitre à jouer des Belges et de Manchester City trouve ensuite Romelu Lukaku d’une superbe passe en profondeur que l’attaquant de l’Inter exploite à merveille. Après un contrôle réussi, le numéro 9 belge se trouve seul à hauteur du point de penalty et crucifie Lukáš Hrádecký d’une frappe puissante au sol.

Le Diable pense alors rejoindre Cristiano Ronaldo (Portugal) et Patrik Schick (République tchèque) au classement des meilleurs buteurs avec trois roses plantées mais le VAR annule finalement le but quelques minutes après pour une (très) légère position de hors-jeu. Une question de minutes puisque Lukaku inscrit finalement le deuxième but de la partie à dix minutes du terme.

