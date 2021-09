Diables Rouges : le retour du plaisir

Au delà des considérations tactiques, stratégiques, du résultat, une envie...celle qui mène mes pensées à Romelu Lukaku . Le voilà centenaire. Comme Jan, Axel, Toby, Eden et Dries. Pas le plus jeune à atteindre le cap 100, car Eden Hazard l'avait devancé d'un mois pour atteindre le même cap. Mais quel parcours de dingue. Je n'ai même plus envie de répondre à ses (de plus en plus rares) détracteurs. Romelu est au sommet de son art. L'art de conserver un ballon. L'art de mettre un coup d'épaule, l'art du passement de jambes dévastateur, l'art de cibler, l'art de marquer. Une palette incroyable qui nous met en position de toujours croire en nos rêves futurs. Hier, il a fait trembler le stade pour la 67e fois sous le maillot national avant de prendre son deuxième carton jaune en 3 jours (il n'en avait pris qu'un seul en 98 sélections !). Histoire (peut-être) de ne pas se "taper" le voyage à Kazan ? Filou ce Lukaku.

Je n'ai jamais été subjugué par les douze premières prestations de Hans Vanaken chez les Diables. Mais, hier, le Brugeois a fait de sa première période sa mi-temps référence. La couleur de cheveux en moins... on aurait dit De Bruyne . Bon, arrêtons les comparaisons idiotes...mais quand même il y avait de l'inspiration chez ce Hans, transfiguré par ce rôle de relayeur-passeur. Ses deux assists étaient merveilleux, fondants dans la bouche de Lukaku et de Hazard comme autant de douceurs à savourer. Et puis heureux aussi de retrouver Tim Castagne . Après son accident de l'Euro il a signé une prestation propre et plus axée sur la défensive (les consignes étaient claires) que l'offensive. Mais son retour va faire du bien. Heureux aussi pour Alexis Saelemakers dont la montée au jeu dynamique a été récompensée d'un premier but diabolique. Mince...revoyez ce but 10 fois et vous vous délecterez autant de la passe talonnade-à la retourne de Hazard, que de la déviation de Lukaku ou du sang-froid d'Alexis. Alexis s'en souviendra longtemps. Servi sur un plateau du Heyzel en or par Hazard et Lukaku...excusez du peu !

Et puis il y a Thibaut et Eden. Courtois tout d'abord. Match parfait. Sobre et spectaculaire à la fois. Un crochet à la "Ronaldo" (souvenez-vous de Belgique-Portugal) pour éviter mystifier Vydra, l'attaquant tchèque. Et deux arrêts "à la Courtois". Tentaculaire au sol dans son face à face. Lunaire dans les airs sur une frappe lucarnée. Merci patron ! Thibaut a mérité du repos. Il ne fera pas le voyage vers Kazan. Pas plus que Meunier (blessé), Lukaku et Vertonghen (suspendus).

Il est de retour

Lui sera du voyage. Eden. L'autre Madrilène qui m'a aussi épaté. Déjà en Estonie son activité XXL avait séduit. Mais face à un adversaire plus costaud, Hazard, porté par la foule, a fait du Eden. Ses déhanchés retrouvés, ses contrôles en mouvement, ses accélérations. Eden était inspiré et inspirant. Et nous on respire de le voir comme cela. A courir à gauche, à droite... à tackler pour empêcher un ballon de sortir alors que c'est 3-0. A marquer son 33e but (son dernier datait de novembre 2019 !). Punaise... ça fait du bien de revoir notre capitaine ainsi.

Direction Kazan donc à présent. Long voyage pour affronter des Biélorusses qui ne nous feront pas de cadeau. L'humiliation du 8-0 de l'aller, leurs deux prestations récentes (défaites courtes contre les Tchèques et les Gallois), nous incitent à la prudence. Mais soyons réalistes...même sans de nombreux cadors, la Belgique est largement au-dessus de cet adversaire. Ne pas ramener les trois points serait une faute professionnelle. Les Diables le savent mieux que nous.