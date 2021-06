Diables Rouges : le magnifique coup-franc d’Henry qui dégoûte De Bruyne

Les Diables Rouges s’entraînaient pour la dernière fois au centre d’entraînement de Tubize avant de s’envoler pour Saint-Pétersbourg où ils affronteront la Finlande lundi à 21h.

Et l’ambiance est au beau fixe dans le groupe même si Thierry Henry en a dégoûté plus d’un. Après l’entraînement, les Diables ont tiré quelques coup-franc et l’ancienne légende d’Arsenal s’est prêtée au jeu. Et plus de cinq ans après sa retraite, le Français a encore de beaux restes.

Du pied gauche, son mauvais pied, l’ancien Gunner a envoyé le ballon en pleine lucarne. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont restés bouche bée.

"On s’entraîne depuis 30 minutes, on en inscrit quelques-uns. Il arrive avec son pied gauche et il nous tue. Et nous avons un match demain !" : s’est écrié le joueur de Manchester City. "Cet homme a arrêté il y a dix ans et il tue mon pays tout entier", a complété l’attaquant de l’Inter. Dries Mertens a lui une autre idée : "Peut-on le faire rentrer ?". Alors Thierry Henry remplaçant de luxe pour les Diables ?