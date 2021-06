Un crochet sur Cristiano Ronaldo, cerise sur le gâteau d’une rencontre menée en vrai leader. Infranchissable et rassurant, Thibaut Courtois aura été un des meilleurs hommes sur la pelouse dimanche soir lors du huitième de finale de l’Euro 2020 entre la Belgique et le Portugal. Le gardien des Diables rouges a été présent dans les airs, impeccable dans les sorties, réactif sur les tentatives portugaises et même chanceux quand le poteau a repoussé une tentative de Guerreiro.

Mais c’est ce geste technique, osé au nez et à la barbe de la légende Ronaldo, qui donnera finalement plus de lustre à cette prestation cinq étoiles. Pressé par le Portugais, Courtois s’est subtilement dégagé de l’espace devant ses longues jambes en feintant un dégagement. Une étincelle loin d’être anecdotique puisque ce beau geste a donné vie au but belge signé Thorgan Hazard. Nous vous proposons donc de revoir ce beau geste sous tous ses angles.