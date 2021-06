Vingt-deux Diables Rouges sont montés mercredi sur la pelouse du centre national de Tubize, à deux jours du quart de finale de l'Euro contre l'Italie, vendredi soir (21h) à Munich. Kevin De Bruyne et Jason Denayer étaient absents tandis qu'Eden Hazard a participé à une partie de l'entrainement. Youri Tielemans, qui a notamment évoqué son état de forme, et Dries Mertens, qui s'apprête à affronter un adversaire qu'il connait bien, sont eux passés par la case 'interview'.

"Par rapport à sa première conférence de presse il y a quelques semaines, Dries Mertens était beaucoup plus jovial et en confiance. Ses dernières prestations le rendent plus réservé et moins à l'écoute. Ca m'a franchement étonné car c'est en général un gars qui aime bien rigoler et répondre à toutes les questions. Il est marqué par ses dernières prestations", analyse Philippe Albert.

Et notre consultant de s'interroger : "Sera-t-il titulaire contre l'Italie ? Avec Roberto Martinez, on ne sait jamais. Il est centenaire au niveau des sélections, il a rendu tellement de services à l'équipe nationale depuis une dizaine d'années. Mais il faut gagner et jouer avec ses meilleurs joueurs. Pour le moment, il est sur une série un peu négative au niveau de ses prestations. Ca fait huit ans qu'il évolue dans le Calcio, il connait tous les joueurs italiens : c'est peut-être une raison pour laquelle Martinez va le faire débuter. Et, au cas où Kevin De Bruyne ne pourrait pas jouer, Mertens nous sortira peut-être un gros match. Je lui souhaite le meilleur, c'est un super gars toujours positif et à l'écoute. J'aimerais qu'il commence enfin à montrer son véritable talent dans cet Euro."

Impossible pour l'heure de savoir si Kevin De Bruyne et Eden Hazard participeront au choc face à l'Italie. "C'est normal de nous dire les choses le plus tard possible puisque les Italiens sont à l'écoute. En espérant que Kevin De Bruyne au moins sera sur le terrain. Eden Hazard, c'est un peu plus grave que prévu je pense. Si Kevin De Bruyne est aligné, on a une bonne chance de battre cette équipe italienne qui fait fureur depuis le début de ce tournoi. Sous Roberto Mancini, c'est une révélation. Ils étaient tombés bien bas. C'est un entraineur exceptionnel, il l'a prouvé dans les clubs où il est passé. Ca ne sera pas évident, mais il faut battre tout le monde pour devenir champion d'Europe", précise Philippe Albert.

"Je suppose que les Italiens auront un plan anti-Romelu Lukaku. On peut faire confiance à Roberto Mancini, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. Les deux derniers cités sont deux tauliers de l'équipe. Avec toute leur expérience, je suppose qu'ils vont tenter de mettre Romelu Lukaku à terre. Ce ne sera pas évident, mais on peut peut-être attendre une surprise de Roberto Martinez avec une position de Romelu Lukaku un peu plus décalée. Ca nous avait bien réussi face au Brésil", conclut-il.