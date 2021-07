Diables Rouges, le coup de Phil : "Le vainqueur de Belgique – Italie remportera l'Euro"

Un peu moins de 24 heures avant le coup d’envoi de la rencontre entre la Belgique et l’Italie dans le cadre des quarts de finale de l’Euro 2020. Notre consultant Philippe Albert nous a passé un petit coup de Phil afin de nous donner son ressenti avant le match de vendredi soir.

"Je m’attends à du grand spectacle. Si Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont dans le onze de base, on est beaucoup plus forts et on pourrait faire mal à cette équipe d’Italie qui est de nouveau une grande nation du football. Ça sera un match difficile pour les deux équipes. J’ai l’impression que De Bruyne pourrait débuter mais pour Eden c’est différent car c’est musculaire. S’il débute et qu’il doit quitter le terrain après une dizaine de minutes ça serait catastrophique pour nous", explique Philippe Albert.

Selon notre consultant, Romelu Lukaku est celui qui pourrait faire la différence : "Ça va être une belle bataille dans l’entrejeu dont il faudra sortir vainqueur. Il faudra gagner les duels et les seconds ballons pour faire mal à cette arrière-garde qui a beaucoup d’expérience mais qui est vieillissante. Lukaku a un grand rôle à jouer dans cette partie. Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci (tous deux défenseurs de la Juventus) connaissent Romelu à la perfection mais Romelu les connaît très bien aussi. Lukaku est intelligent et connaît les qualités et les défauts de ses deux adversaires. Je lui fais confiance, il a déjà inscrit 3 buts et c’est loin d’être terminé".

Si les Diables Rouges veulent se hisser dans le carré final, ils devront éliminer la Squadra Azzura, qui n’a plus perdu depuis… 31 matches : "C’est impressionnant. Chapeau à cette équipe qui s’est bien relevée après son absence à la Coupe du monde 2018. C’était horrible pour eux. Roberto Mancini a remis cette équipe sur les rails et maintenant elle est comme la Belgique, prétendante au titre final. Je pense que l’équipe qui gagnera demain remportera le tournoi".