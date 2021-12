Diables Rouges : le bilan 2021 des Diables de Turquie et d'ailleurs

En cette fin d'année civile, et à moins d'un an de la prochaine Coupe du monde au Qatar, la rédaction foot de la RTBF s'est penchée sur le bilan de nos Diables dans leurs championnats respectifs. Avec notre consultant Frédéric Waseige (journaliste VOO), nous passons en revue les troupes. Cette année 2021 a-t-elle été un bon cru pour les Diables de Martinez ? Ou au contraire une année à oublier ? Aujourd'hui, penchons-nous sur la saison des Diables évoluant parfois loin de nos yeux. Ont-ils eu raison de filer En Turquie, au Qatar ou au Japon.

Michy Batshuayi, le joker turc

Michy Batshuayi © AFP or licensors * Au 20.12.2021 : chiffres pour l'année civile 2021, en club et avec les Diables (17m possibles) *Crystal Palace & Besikstas 27m/8b – Diables 7m/1b " On pleurait pour qu’il quitte Crystal Palace où il manquait de temps de jeu. En Turquie il joue mais ne marque pas beaucoup. Mais, en même temps, j’ai envie de dire qu’on s’en tape que Michy joue ou pas car on sait ce dont il est capable et on sait que ce sera un joker chez les diables. On sait à quel point il peut être efficace "

Nacer Chadli, le gendre

Nacer Chadli © AFP or licensors *Basaksehir 25m/3b – Diables 5m/0b " On se demande si ce n’est pas le gendre de Martinez (rires). Nacer c'est un homme délicieux. Un homme de vestiaire, de groupe ce qui justifie aussi sa présence. C’est une vérité... dans un noyau des joueurs sont là aussi pour ce qu’ils apportent en dehors du terrain. Il a joué une bonne vingtaine de matchs en une année,…bon c’est pas énorme même si dans le championnat turc il y a quelques clubs très costauds. Pour lui, comme pour les diables trentenaires, ça se complique un peu plus chaque année. Mais je comprends Martinez et j’adhère plutôt à cette notion de fidélité. "

Jan Vertonghen, l'inusable

Jan Vertonghen © Tous droits réservés *Benfica 47m/0b – Diables 13m/0b " Il est fiable, il fait ses matchs. Il est régulier. Même si je trouve qu'il s’est un peu assoupi dans les derniers matchs des Diables. Ca me rappelle qu’il y a 4 ou 5 ans , je l’appellais " Mister frein à main ". Mais depuis, il avait été formidable en équipe nationale. Mais le poids des ans ne me tracasse pas en ce qui le concerne. Et puis, on est un peu prétentieux quand on dit maintenant … il ne joue qu’au Portugal et plus en Premier League. Donc son niveau est moins bon. Je tiens à dire qu'au Portugal, il y a un niveau de foot quand même. Vertonghen n'est pas parti jouer en 4e provinciale."

Thomas Vermaelen, le point d'interrogation

Thomas Vermaelen © AFP or licensors *Vissel Kobe 24m/1b – Diables 7m/0b " C’est un point d’interrogation en titane. On ne sait jamais s’il sera blessé ou pas. On ne sait jamais dans quel état il sera. Encore moins depuis qu’il joue là-bas, très loin des yeux. C’est un joueur magnifique, de classe. Mais en équipe nationale on en a un peu marre que dans ce secteur défensif ce sont constamment des points d’interrogation. A se demander si Vermaelen sera là, pas là, ...et ça c’est un peu gênant. J’avoue ne pas voir ses matchs au Japon donc je ne peux pas en dire davantage."

Toby Alderweireld, le consciencieux

Toby Alderweireld © Tous droits réservés *Tottenham & Al-Duhail 29m/1b – Diables 14m/0b " Toby au Qatar... quelle conscience professionnelle. (rires). Il est parti pour déjà s’acclimater aux conditions atmosphériques, à la densité du sable (rires). Il est allé au bout de l’idée qu’en fin de carrière un footballeur rentabilise tant qu’il le peut. Alors, on peut juger le pays où il est mais Toby voilà…il sera au mondial c'est certain. Mais on ne saura pas dans quel état il sera. Car le foot au Qatar ce n’est quand même pas le top du top."