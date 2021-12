Diables Rouges : le bilan 2021 des Diables d'Italie et de France

En cette fin d'année civile, et à moins d'un an de la prochaine Coupe du monde au Qatar, la rédaction foot de la RTBF s'est penchée sur le bilan de nos Diables dans leurs championnats respectifs. Avec notre consultant Frédéric Waseige (journaliste VOO), nous passons en revue les troupes. Cette année 2021 a-t-elle été un bon cru pour les Diables de Martinez ? Ou au contraire une année à oublier ? Aujourd'hui, penchons-nous sur la saison des Diables évoluant Ligue 1 française et en Serie A italienne. De Mertens à Saelemaekers en passant par Doku et Denayer. Une petite dizaine de Diables sous la loupe.

Dries Mertens, la légende

Dries Mertens © AFP or licensors * Au 20.12.2021 : chiffres pour l'année civile 2021, en club et avec les Diables (17m possibles) *Naples 37m/11b – Diables 9m/0b " Diego Mertens. En 2021, il est devenu le recordman de buts en Serie A. Un record datant des années 30. C’est désormais une légende. La saison passée il a été très bien mais après l’Euro il y a eu sa blessure, un nouvel entraîneur (Spalletti), une équipe qui gagnait chaque match, donc c’était compliqué à 34 ans de revenir comme titulaire. Mais depuis quelques semaines il est redevenu flamboyant. Chez les Diables son crédit comme titulaire a un peu diminué mais en Italie, à son âge, être toujours là et à ce niveau-là c’est remarquable. Il va finir là, à Naples, je pense comme une légende."

Alexis Saelemaekers, joueur rock'n roll

Alexis Saelemaekers © AFP or licensors *AC Milan 47m/1b – Diables 6m/1b " Très bonne surprise. Il a passé le cap de 3 divisions supérieures facilement (entre la Belgique et l'Italie). Ca ne m’étonne pas car il est comme son jeu…léger, virevoltant, sur la pointe des pieds, feu follet. Alexis, il est rock’n roll. Son jeu c'est comme des riffs de guitare qui font du bruit. Son arrivée dans le calcio a été impressionnante. Il progresse tout le temps et est titulaire très souvent. Il faut le faire, car c’est le Milan qui joue le titre ! Savez-vous qu'il a déjà plus joué en Serie A qu’à Anderlecht. Donc c’est très positif. C’est le genre de joueur qui nous fait lever de notre chaise car on se dit qu’avec lui, son petit grain de folie peut vous amener quelque chose. C’est l’avenir. "

Dennis Praet, fiable

Dennis Praet © Tous droits réservés *Leicester & Torino 17m/1b – Diables 5m/2b " L'ancien soulier d'or était barré dans le milieu de Leicester. Il ne jouait plus et donc il a bien fait de partir et de retourner dans un championnat qu’il connaissait, dans l’optique de la coupe du monde. C’est un joueur sur qui on peut compter, avec une bonne frappe. Excellent joueur et toujours fiable. "

Arthur Theate, la surprise au Qatar

Arthur Theate © AFP or licensors *Ostende & Bologne 36m/5b – Diables 1m/0b " Theate ce n'est pas un gars qui arrive en Serie A et qui dit … je vais regarder comment ça va pendant 6 mois, comment les grands jouent. Non, lui il arrive en disant je suis là pour jouer. J’adore l’attitude car beaucoup parlent plus qu’ils ne jouent. Lui il dit : je veux jouer que ce soit dans mon club et en équipe nationale. Et si jeune, il est devenu en peu de temps titulaire en Italie, c’est impressionnant. Parfois quand le niveau s’élève des joueurs perdent la confiance en eux, lui pas du tout. Et j’ai beaucoup aimé aussi sa prestation avec les Diables. Il a joué comme un titulaire chevronné. J’ai confiance. Je pense qu’il peut être la surprise de la sélection au Qatar "

Zinho Vanheusden, un crédit exceptionnel

Zinho Vanheusden © Tous droits réservés *Genoa 14m/0b – Diables 0m " Si on regarde son nombre de matchs joués en 2021 et le crédit dont il jouit auprès des observateurs, c’est exceptionnel. Je me réjouis de voir. Il a l’air très costaud, dans le jeu et dans la tête mais malheureusement il y a toutes ses blessures. A peine une douzaine de matchs en 2021 c’est vraiment peu. Difficile de juger donc, mais quand il joue, il dégage de la sérénité et un " zéro prise de tête " et ça c’est plutôt bien. Mais maintenant, il faut jouer et montrer tout ça sur le terrain."

Jason Denayer, cadre lyonnais

Jason Denayer © AFP or licensors *Lyon 35m/5b – Diables 13m/0b " Denayer, c’est un mec quand il n’est pas blessé qui est titulaire constamment. Il est devenu capitaine à Lyon. Un vrai cadre donc ça signifie quelque chose. Il fait beaucoup plus de bons matchs que de moins bons. Il est fiable mais peut être pas indispensable. "

Jeremy Doku, la dynamite

Jeremy Doku © AFP or licensors *Rennes 28m/3b – Diables 5m/1b " Lui, c’est de la dynamite, un gars qui ne se pose pas de questions. C’est notre avenir, même si en équipe nationale je trouve qu'il faut un peu se calmer quand on parle de lui. Il a montré c’est vrai des choses magnifiques en rentabilisant le peu de temps qu’il a eu. Mais il y a encore beaucoup de choses à peaufiner dans son jeu. On est heureux de voir que ce type de joueur est déjà bon et qu’il va forcément devenir meilleur avec les années. Il sort un gros transfert, il faut le temps de s’y faire. Mais à son âge, dans le contexte (blessure), 2021 est une réussite."

Thomas Foket, audace et coffre

Thomas Foket © AFP or licensors *Reims 35m/1b – Diables 3m/1b " S’il y a bien un joueur fiable c’est lui. J’adore. Même si il a moins de gens autour de lui qui s’occupent de faire sa pub. Je ne vais pas le juger sur ce qu’il fait à Reims mais j’ai apprécié chacune de ses prestations en équipe nationale. Il y a chez lui de la fraîcheur, de l’audace et du coffre. Et moi je le prendrais, comme back up, à 100% à la coupe du monde. "