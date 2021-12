Diables Rouges : le bilan 2021 des Diables d'Espagne

En cette fin d'année civile, et à moins d'un an de la prochaine Coupe du monde au Qatar, la rédaction foot de la RTBF s'est penchée sur le bilan de nos Diables dans leurs championnats respectifs. Avec notre consultant Frédéric Waseige (journaliste VOO), nous passons en revue les troupes. Cette année 2021 a-t-elle été un bon cru pour les Diables de Martinez ? Ou au contraire une année à oublier ? Aujourd'hui, penchons-nous sur la saison des Diables évoluant en Liga espagnole. De Eden Hazard à Thibaut Courtois en passant par Yannick Carrasco et Adnan Januzaj.

À LIRE AUSSI Diables Rouges : le bilan 2021 des Diables d'Angleterre

Eden Hazard, stop ou encore

Eden Hazard © AFP or licensors * Au 28.12.2021 : chiffres pour l'année civile 2021, en club et avec les Diables (17m possibles) *Real Madrid 28m/2b – Diables 10m/1b " Une année 2021 à oublier au plus vite. J’ai même peur qu’Eden se dise… j’ai 30 ans, j’ai tout, j’ai du pognon, j'arrête. C'est pourquoi je pense qu’il doit se casser du Real. Rappellons qu'il est arrivé en Espagne dans un contexte concurrentiel, alors qu’il a toujours été hors concours. Dans le vestiaire du Real quand tu arrives on dit.. Eden Hazard... mais tu es qui toi ? Montre-nous ! Or, cela fait 13 ans qu’il est le chouchou, rarement blessé, toujours performant… et puis il y a ces blessures et ce cercle infernal. Et en tant qu’être humain tu te dis mais qu’est-ce qui se passe ? C’est la 1e fois de sa carrière qu’il est vraiment confronté à une telle concurrence et il n’arrive pas à se sortir de cette spirale. Eden c’est un homme avant d’être un joueur, une star, un produit. Et dans ce cadre, j’ai peur qu’il se dise… bon c’est comme ça, je ne m’amuse plus alors je ne joue plus du tout ! J’espère me tromper évidemment mais je ne vois pas comment au Real ça pourrait le faire. "

Thibaut Courtois, l'amour retrouvé

Thibaut Courtois © AFP or licensors *Real Madrid 54m/24 clean – Diables 13m/6 clean " Thibaut a retrouvé l’amour côté privé et aussi côté vestiaire. Quand il est arrivé au Real les joueurs n’en voulaient pas… Aujourd’hui, il est tellement bon, c’est le meilleur gardien de Liga. Et il a de la chance de jouer derrière une défense en carton. Car le Real défensivement c’est effrayant. Et donc il doit tout le temps sortir de gros matchs. Ce qu'il fait. Sa saison dernière était bonne. Celle-ci est encore meilleure. Une année 2021 (où il est le Diable qui a le plus joué) qui mérite tout le respect. Et on lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa nouvelle fiancée "

Yannick Carrasco, aime se sentir important

Yannick Carrasco © AFP or licensors *Atletico 43m/6b – Diables 10m/2b " Bonne année 2021. Il y a d’abord l’intelligence de Simeone qui s’est dit : va te reposer en Chine mon petit… et puis il le reprend. Et depuis son retour à l’Atletico il est meilleur qu’avant. En avril-mai, il est super efficace (des buts et des assists) car l’Euro arrive évidemment. Il s’est aussi senti (avec la blessure de Eden Hazard) un peu plus important en équipe nationale. Se sentant dans la peau du titulaire, ça lui a donné 5 à 10% en plus. Avant cette période là, je n’aurais jamais osé lui confier tout un flanc. Mais là, il a montré (avec quelques adaptations chez les Diables) qu’il pouvait le faire car c’est un excellent joueur."

Adnan Januzaj, quel talent

Adnan Januzaj © AFP OR LICENSORS *Real Sociedad 47m/4b – Diables 1m/0b " C’est le genre de joueur dont on se dit... quel talent quand même. Mais pour être un grand joueur, il faut être régulier et Adnan, ce sont trop de hauts et de bas. En Espagne, il est dans une équipe qui marche très bien et qui lui convient. Mais en équipe nationale la concurrence est tellement grande. Le niveau il l’a. Ce qu’il lui faut c’est de la régularité "