Diables rouges : la sélection belge en Nations League, avec De Ketelaere, sans Mertens et Vermaelen

Le sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez a dévoilé sa sélection de 24 joueurs retenus pour disputer les rencontres de la phase finale de Ligue des Nations la semaine prochaine en Italie. Un rendez-vous qui débutera par la demi-finale face à la France, le jeudi 7 octobre à Turin.

Martinez ne nous a pas habitués à de grandes révolutions lors de ses annonces et n’a pas fait d’entorse à ses pratiques habituelles. Ainsi les habituels cadres de la sélection (Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Witsel, etc) sont tous présents à l’exception de Dries Mertens, de retour de blessure, et de Thomas Vermaelen, bloqué au Japon.

Parmi les plus jeunes, on soulignera notamment la confirmation inévitable de Charles De Ketelaere, tellement séduisant ces dernières semaines avec le Club de Bruges. Son équipier en club Hans Vanaken, lui aussi très en vue, a également été retenu.

Déjà sélectionnés lors du dernier rassemblement, Dodi Lukebakio et Alexis Saelemaekers sont également de la partie contrairement à Jérémy Doku et Dennis Praet, blessés.

Zinho Vanheusden est également absent. "Il ne s’est pas entraîné ces deux derniers jours. On devait annoncer la sélection et il n’est en ce moment pas prêt pour jouer. On le suivra de près au cas où il y aurait une blessure dans le noyau dans les prochains jours", a expliqué Martinez.

