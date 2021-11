Diables Rouges : la magnifique réaction du vestiaire de l’Union après la première sélection de Dante Vanzeir (vidéo)

Roberto Martinez a dévoilé ce vendredi sa sélection pour les rencontres face à l’Estonie (13 novembre) et le pays de Galles (16 novembre), derniers matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Privé de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, blessés, le coach fédéral a offert à Dante Vanzeir sa première sélection avec les Diables Rouges… pour le plus grand bonheur du vestiaire unioniste.

Non non, l’Union Saint-Gilloise n’est pas champion (du moins pas encore). Ce vendredi, les joueurs du club bruxellois se sont réunis dans le vestiaire pour assister à la conférence de presse de Martinez. L’objectif ? Vivre ensemble la potentielle 1ère sélection de Vanzeir. Une fois le nom "Dante Vanzeir" prononcé par l'entraîneur, les joueurs ont laissé éclater leur joie et se sont empressés de féliciter l’heureux élu. Appréciez plutôt les images géniales filmées par Lazare Amani.