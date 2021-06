Diables rouges : "La Grèce représente un parfait adversaire à ce stade-ci", estime Martinez

Diables rouges : "La Grèce représente un parfait adversaire à ce stade-ci", selon Martinez -... Roberto Martinez est bien curieux de voir ce que son équipe pourra faire ce jeudi face à la Grèce pour ce qui constitue le premier match de préparation des Diables en vue de l'Euro 2020. En dehors de la victoire, souhaitée et souhaitable, le sélectionneur a rappelé la priorité de ce match : "On travaille pour que tout le monde soit au mieux de sa forme pour le début du tournoi!" Il s'est ensuite attardé sur l'opportunité pour ses joueurs d'affronter une équipe compétitive. "C'est une équipe différente par rapport à celle que nous avons affronté lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018", a prévenu un Martinez qui avait eu du fil à retordre face à cette sélection à l'époque (1-1 et victoire 1-2). "Les Grecs sont dirigés par un nouveau coach et jouent d'une manière différente. Mais on sait à quel point, ils sont compétitifs. C’est une équipe qui construit depuis le bas et ce sera un bon test sur la façon dont nous allons effectuer notre pressing haut. On va tester la forme de nos joueurs mais on va aussi tester la complémentarité de certains d'entre eux qui n'ont pas encore beaucoup joué ensemble." "Je pense que la Grèce représente un parfait adversaire à ce moment de notre préparation", a ajouté Martinez. "Il y a des choses qu'ils font de manière similaire à ce que feront nos adversaires durant la phase de poules. C'est une équipe qui joue très bien entre les lignes et ce sera intéressant de voir comment nous réagiront", a conclu notre sélectionneur. Nos adversaires du jour ne se sont pas qualifiés pour l'Euro mais restent tout de même sur une série de 14 matches lors desquels ils n'ont essuyé qu'une seule défaite.