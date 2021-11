Diables Rouges - La diagonale de Manuel Jous : finir avec panache pour éclairer l'avenir !

C'est officiel depuis samedi : les Diables Rouges vont disputer un 5è grand tournoi consécutif...après en avoir loupé exactement le même nombre à la suite ! La performance n'est pas mince, et ceux qui la banalisent n'auront que leurs yeux pour pleurer quand, d'ici quelques années, ils se remémoreront les années fastes...

Comme pour souligner le symbole et le chemin parcouru, c'est notre meilleur "ennemi", le Pays de Galles, qui vient s'ériger en dernier rempart de la campagne Qatar 2022. Ces dernières années en effet, cette petite nation aussi combative et résistante que le village d'Astérix, est venue s'ériger en jalon marquant de nos différentes épopées...

En septembre 2012, il stimulait le renouveau des Diables Rouges lors d'un 0-2 à Cardiff (Kompany et Vertonghen) annonciateur d'une campagne fructueuse, conclue par le match référence de Zagreb qui allait ouvrir les portes du Brésil, après 12 années de disette. Dans la foulée de cette épique victoire en Croatie, c'est encore le Pays de Galles qui s'était rendu à Bruxelles pour un dernier match sans enjeu (comme ce mardi !), mais dont les vapeurs de fête encore un peu trop présentes avaient empêché les hommes de Marc Wilmots de finir en beauté (1-1, buts de De Bruyne et Ramsey).

Les années suivantes, le Pays de Galles allait faire naître des souvenirs un peu moins heureux : en juin 2015 d'abord, pour la seule (!) défaite en campagne qualificative de ces dernières années (1-0, but de Gareth Bale suite à une erreur de Nainggolan), le 1er juillet 2016 ensuite... pour l'échec de Lille que personne n'a évidemment réussi à oublier.

Positives comme négatives, toutes ces raisons font que le Pays de Galles ne peut être considéré comme un adversaire anodin, même dans le contexte de ce mardi soir où...les deux nations sont déjà qualifiées (ndlr : grâce au classement de la Nations League, le 3è du groupe E est en effet assuré d'aller au Qatar...).

Quel degré de rotation ?

Farouche défenseur des statistiques de son équipe (et des siennes par la même occasion) et fidèle ambassadeur du classement mondial de la FIFA, Roberto Martinez n'entend pas prendre le match de Cardiff à la légère et n'en profitera pas pour le transformer en laboratoire d'expérimentations (les amicaux du mois de mars serviront à cela).

Pas question donc, pour lui, de tout chambouler, d'autant que les forfaits de Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Jason Denayer, Dennis Praet et Eden Hazard sont déjà actés...

Au but, Koen Casteels recevra donc sa chance, comme déjà en septembre à Kazan. Il honorera (et profitera de) sa 3è cap sous le maillot tricolore, derrière une défense forcément remaniée. Dedryck Boyata relaiera Jason Denayer au centre de celle-ci avec la volonté de marquer des points aux yeux de son sélectionneur (qui semble globalement lui préférer le Lyonnais...). A gauche, il serait plus qu'intéressant de voir évoluer Arthur Theate (qu'apprendre, en effet, d'une 136è apparition de Jan Vertonghen ?), tandis qu'à droite, on espère voir Timothy Castagne bénéficier d'une meilleure occasion d'être jugé que samedi dernier face à l'Estonie... Pas sûr que Wout Faes reçoive déjà du temps de jeu, mais quitte à l'avoir pris avec, on pousserait pour que ce soit le cas...

Une première titularisation pour Sambi ?

Devant la défense, Axel Witsel est partant quasi-certain car il était le joueur désigné pour parler à la presse en veille de match. En l'absence de Hazard (et sans Vertonghen ?), il pourrait même être affublé du brassard de capitaine pour sa 120è cap. A ses côtés, ce serait le bon moment de lancer un Albert Sambi Lokonga (16 minutes de jeu en Estonie au mois de septembre), rapidement intégré à Arsenal, et dont le développement doit passer par une intégration en équipe nationale. Leander Dendoncker et Hans Vanaken sont disponibles également. Idem, bien sûr, pour le rayonnant Kevin De Bruyne, mais qu'apprendrait-on de leur part dans le contexte particulier de ce match sans enjeu qui doit préparer l'avenir ? On ose le clamer haut et fort : c'est le bon moment pour Sambi !

Sur les flancs, les options Carrasco et Meunier demeurent, mais les montées convaincantes de Thorgan Hazard et Alexis Saelemaekers contre l'Estonie méritent d'être ponctuées d'une place de titulaire.

KDB, CDK...ou aucun des deux ?

Pour animer le soutien d'attaque, Kevin De Bruyne et Dries Mertens sont évidemment disponibles, mais il ne serait pas étonnant que ces deux cadres soient mis au repos. Le premier était l'homme du match contre l'Estonie mais son agenda est plus que chargé. Le second revient progressivement dans le parcours mais sa montée au jeu samedi n'a pas été plus convaincante que son dernier Euro. L'occasion semble plus indiquée pour lancer Charles De Ketelaere, amené à porter le secteur offensif les prochaines années. Si Martinez ne le fait pas dès le coup d'envoi, il ne faudra pas non plus qu'il attende les 10 dernières minutes du match. Suspense donc, même si le match du FC Bruges prévu dès vendredi, et les éventuels accords pris avec Philippe Clement, pèseront dans la balance également...

Yannick Carrasco (dans la foulées de son excellente prestation de samedi), Leandro Trossard (dont on se plait toujours à rappeler qu'il possède le profil "le plus proche" de celui d'Eden Hazard) sont également prétendants, idem pour Hans Vanaken, de plus utilisé chez les Diables Rouges...

En pointe enfin, on ne doute pas que Divock Origi et/ou Dante Vanzeir recevront du temps de jeu. Peut-être même plus Vanzeir qu'Origi d'ailleurs. Mais vu la qualité du match livré samedi par Christian Benteke, et les rares occasions qu'il reçoit de se mettre en évidence, il serait plutôt malvenu de le renvoyer sur le banc. Sauf surprise, l'attaquant de Crystal Palace sera donc titulaire pour cette dernière joute internationale de la campagne et de l'année.