Diables Rouges - La diagonale de Manuel Jous : éviter les calculs inutiles

Les Diables Rouges peuvent valider ce soir leur ticket pour un 5è tournoi consécutif (et une 3è Coupe du Monde d'affilée). Une condition pour cela : battre l'Estonie, aimable 105è nation mondiale, et sur les terres de laquelle la Belgique s'était imposée 2-5 en septembre. Même avec 5 forfaits majeurs (et toutes lignes confondues), la mission parait loin d'être insurmontable. Une victoire permettrait surtout d'éviter d'encombrants et inutiles calculs à l'heure de s'envoler pour le Pays de Galles lundi, défier une nation qui, mathématiquement, est encore la seule à pouvoir contrarier nos projets de première place...

Au but, Thibaut Courtois poursuit sa série qui devrait lui permettre d'atteindre les 100 caps en juin prochain, lors de la Nations League. Contre l'Estonie, il célébrera sa 94è apparition sous le maillot national. Cela à 29 ans à peine...

Devant lui, le choix devrait s'opérer naturellement dans la mesure où Toby Alderweireld (qui venait d'enchaîner 16 des 17 derniers matchs de la Belgique) a dû déclarer forfait. Idem pour Thomas Vermaelen qui, depuis le dernier Euro, est systématiquement "bloqué au Japon"... En attendant que sonne réellement l'heure de la relève (incarnée par Wout Faes, Arthur Theate, Zinho Vanheusden, Hannes Delcroix voire Sebastiaan Bornauw), ce sont encore les "intermédiaires" (pas aussi installés que les vrais anciens, mais plus considérés non plus comme des talents en devenir) Jason Denayer et Dedryck Boyata qui devraient profiter de la situation. Vu l'adversaire proposé, Roberto Martinez pourrait déjà se permettre une certaine innovation derrière, mais l'histoire a montré que tant que l'enjeu était présent, le sélectionneur préférait souvent (voire toujours) s'en tenir aux valeurs sûres et à la hiérarchie établie. Des jeunes comme Faes et Theate devraient donc davantage être tenus au chaud pour Cardif mardi, à supposer que la qualification soit alors acquise.

Quelle solution pour Tielemans ?

Pas de chance pour Youri Tielemans. Après un Euro en demi-teinte, et un Final 4 de Nations League où il a été pointé du doigt...lors des deux matchs disputés (et perdus), le médian de Leicester a dû déclarer forfait alors qu'il revenait à son meilleur niveau, comme l'ont prouvé ses dernières sorties en club. Fidèle parmi les fidèles, il loupera donc son 3è match international de l'année 2021 (pour 13 disputés), le premier en raison d'un problème d'ordre physique et non de choix (comme celui qui avait poussé Martinez à ne pas l'aligner en...Estonie). Pour le remplacer, et accompagner le toujours incontournable Axel Witsel (119è cap à venir pour le Liégeois !), le sélectionneur aura le choix entre Hans Vanaken (qui avait disputé le match de Tallinn à cette position), et Kevin De Bruyne, absent à l'aller pour cause de blessure, mais depuis revenu dans le parcours. Vu la forme de De Bruyne et l'enjeu demeurant, on opterait plus pour cette deuxième option...

Dortmund en force

Ils avaient dû renoncer aux 3 matchs qualificatifs de septembre, et au Final 4 d'octobre, Thorgan Hazard et Thomas Meunier sont enfin de retour en sélection ! Martinez récupère donc tout à la fois deux valeurs sûres... et de la concurrence sur les flancs. Moins à droite, où Meunier semble partant certain, qu'à gauche, où 3 hommes vont se disputer le poste : Thorgan Hazard, Yannick Carrasco (qui a joué 4 des 5 derniers matchs des Diables à cette position), soit Timothy Castagne, dont la polyvalence peut également l'entraîner à droite...voire dans le trio défensif central, ce que Martinez ne semble pas vouloir envisager pour l'instant. Si on devait miser une petit pièce pour le match de ce samedi, on l'enverrait en direction du cadet des Hazard...

Redonner la joie à Eden

En avançant d'un cran dans le onze de base, et considérant que ce n'est pas demain la veille que Martinez touchera à son fidèle 3-4-2-1, il reste 3 places à pourvoir. En l'absence de Romelu Lukaku (101 cap-68 buts) et de Michy Batshuayi (39 caps-22 buts), c'est le 3e élément de la hiérarchie qui se retrouvera propulsé titulaire : Christian Benteke (42 caps-16 buts), qui n'a plus débuté un match sous la vareuse tricolore depuis... deux ans, soit le 19 novembre 2019 (6-1 contre Chypre). Divock Origi (dont les dernières minutes prestées comme Diable remontent à octobre 2020 et un amical contre la Côte d'Ivoire) et Dante Vanzeir (meilleur buteur belge actuel cette saison, tous championnats confondus) devront se contenter de morceaux de match ce samedi, avant de peut-être prétendre à plus, mardi au Pays de Galles.

Et pour servir cet attaquant de pointe, Roberto Martinez devrait privilégier le talent et l'expérience d'un duo qui fait les belles heures de notre équipe nationale depuis une dizaine d'années maintenant : Eden Hazard et Dries Mertens. Le premier est dans un véritable noeud au Real Madrid (51 minutes disputées en 7 matchs depuis début octobre !) et attend ce rassemblement avec une impatience non-dissimulée. Quant au second, cela va à peine mieux à Naples (202 minutes en 8 matchs depuis début octobre). Tous les deux ont faim, et quand on sait que Dries Mertens sera en plus mis à l'honneur pour sa 100è cap (honorée face au Portugal lors du dernier Euro), il serait assez malvenu de le cantonner au banc de touche. Les Trossard, Saelemaekers et autre De Ketelaere devraient donc en être pour leurs frais et, eux aussi, attendre leur tour en cours de partie ou, mardi prochain, à Cardiff, dans un match dont on espère qu'il comptera pour du beurre...