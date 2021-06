Diables Rouges : la défense en appel

Cela commence à devenir une habitude pour les Diables Rouges quand il s'agit d'entamer la préparation d'un tournoi : leur premier match se solde par un partage... et les doutes qui l'accompagnent. Après la Finlande en 2016 et le Portugal (d'un autre calibre...) en 2018, c'est donc la Grèce qui est venue bousculer les certitudes nées du sans-faute en éliminatoires, de la qualification pour la phase finale de la Nations League, et d'une entame de campagne CM 2022 plutôt réussie (7/9). Il y aura nécessité absolue de redresser la barre face à la Croatie, et avec pour bien faire un résultat positif à la clé. Car, c'est bien connu, du point de vue des coachs, les résultats en amical ne comptent pas (quand ils sont négatifs) mais sont quand même un peu importants (quand ils sont bons). Des discours à géométrie variable qui ne doivent jamais occulter le contenu. Dimanche, celui-ci devra être meilleur pour deux raisons : montrer que les leçons de la Grèce ont été tirées, et prouver qu'à l'approche des trois coups de l'Euro, le niveau va crescendo. L'avantage du match face à la Grèce (dont la deuxième mi-temps nous a fait replonger 15 ans en arrière, quand les matchs de la Belgique se trainaient à l'infini devant un public endormi...) est qu'il a mis en lumière très tôt les points à travailler d'ici au 12 juin.

L'impossible succession de Vincent Kompany

En attendant (peut-être) l'avènement de Zinho Vanheusden, la fin de carrière de Vincent Kompany laisse décidément un vide difficile à combler... Contre la Croatie, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen seront de retour, mais faut-il pour autant en conclure que tous les problèmes seront résolus ? Ne rêvons pas. Bien sûr, l'expérience globale du secteur défensif montera en flèche (à eux deux, ces héritiers de l'équipe olympique de 2008 totalisent...205 matchs sous le maillot national), mais l'âge moyen aussi... 69 ans d'âge cumulés pour les deux joueurs, à qui ce n'est pas faire offense de préciser qu'ils n'ont plus leurs jambes d'antan. Sans parler de la légendaire fragilité de Vermaelen... Si l'on peut supposer que Vertonghen (à gauche du trio arrière) et Alderweireld (à droite) débuteront le tournoi, le choix le plus épineux pour Roberto Martinez sera de désigner le 3è homme, prépondérant dans son système puisque...au centre des débats. Au propre comme au figuré. A l'heure actuelle et pour des raisons diverses, ni Vermaelen, ni Boyata ni Denayer ne font l'unanimité. Deux autres options demeurent encore : changer le système et revenir à un traditionnel 4 arrière. On y croit peu. Parce que un tel remaniement aurait des répercussions sur le reste de l'animation et on imagine mal Roberto Martinez subitement tout bouleverser, malgré son amour de la "flexibilité". Ou alors tenter l'option Timothy Castagne. Avec Leicester, il a disputé les 4 derniers matchs de la saison de Premier League à droite du trio défensif... Mais un tel choix supposerait de titulariser Meunier sur le flanc droit. Et celui-ci est encore, assez logiquement, à la recherche de ses meilleures sensations...

Recherche Witsel désespérément

Devant la défense, l'absence d'Axel Witsel ne passe décidément pas inaperçue. On a longtemps dit du Liégeois que c'était en son absence qu'on se rendait le plus compte de son importance. Difficile de soutenir une thèse contraire... Leander Dendoncker fait son job, mais il n'aura jamais le rayonnement ni la facilité de Witsel. C'est un autre style. Qui passe rarement à travers et répond toujours présent. Mais à qui il ne faut pas demander l'impossible non plus. Son association avec Dennis Praet (très méritant, alors qu'il revient de loin...) restera une solution de fortune, et à partir de dimanche Youri Tielemans ne sortira plus de l'équipe. Mais reste à voir à qui l'associer pour le premier match en Russie que ne disputeront (sauf surprise de dimension) ni Witsel ni De Bruyne... Le match face à la Croatie fournira, là aussi, une indication très précieuse...

Les flancs se précisent

Les positions de flancs (très importantes dans le système Martinez) ne sont pas celles qui lui posent le plus de souci. En considérant que Nacer Chadli ne peut pas (encore ?) prétendre à une place de titulaire et que Yannick Carrasco semble décidément faire son trou dans un rôle plus avancé, ils ne sont plus que 3 à concourir pour 2 places... Thorgan Hazard est actuellement sans concurrence à gauche, d'autant que son entente avec Carrasco a été l'une des rares satisfactions du match contre la Grèce. A droite, le duel Meunier-Castagne se précise. Avec une balance qui penche actuellement en faveur du second cité. Mais rien ne dit que la tendance ne s'inversera pas au fil du tournoi...

Animer l'attaque

La défense a posé question contre la Grèce...mais l'attaque aussi. Avec un ressenti radicalement différent entre la première et la deuxième mi-temps. Avant la pause, le capitaine Romelu Lukaku n'a certes pas marqué (troisième fois seulement que cela lui arrive depuis octobre 2018) mais il a harangué, stimulé, provoqué. Alors qu'à ses côtés, Yannick Carrasco et Jérémy Doku ont été parmi les plus belles satisfactions de la soirée. En revanche, les remplaçants de la seconde période ont été d'une discrétion absolue. Entrés sur la pointe des pieds, Dries Mertens et Michy Batshuayi ont oublié de les poser totalement ensuite. Et Leandro Trossard, n'a pas davantage réussi à redresser la barre durant le dernier 1/4 heure. Du coup, que faire face à la Croatie et, plus avant, quand la Belgique aura entamé son tournoi ? Vu les incertitudes planant au-dessus de la tête de nos deux incontournables : Eden Hazard et Kevin De Bruyne, l'expression "voir match par match" prendra, pour une fois, tout son sens. Roberto Martinez devra chaque fois composer avec les moyens disponibles au jour J, en espérant que plus l'Euro avancera, plus les forces dont il disposera redeviendront des forces vives. En attendant que ce soit le cas, Lukaku et Carrasco semblent intouchables, un statut dont n'est plus très éloigné l'imprévisible Doku dont, il y a quelques mois à peine, on évoquait juste le nom comme une potentielle surprise du chef dans la liste des 23 (devenue 26)...