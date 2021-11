Diables Rouges : la bouée de sauvetage d'Eden Hazard

Roberto Martinez a annoncé ce vendredi midi la sélection des Diables Rouges qui sera chargée de terminer le "travail" dans le groupe de qualification pour la coupe du monde au Qatar 2022. Deux derniers matchs face à l'Estonie (samedi 13 novembre à Bruxelles) et au Pays de Galles (mardi 16 novembre à Cardiff). Quelques absents, des retours, deux nouveaux et un Eden Hazard que Martinez a décidé de choyer.

Hazard face à son bilan

Real Madrid. Saison 2021/22. Eden Hazard n'a pas encore frappé c'est le moins qu'on puisse écrire. Dix apparitions au total pour 408 minutes de temps de jeu. Un seul assist (à Alaves lors de la 1e journée). Une dernière titularisation le 28 septembre en ligue des champions (lors de la défaite contre le Sheriff Tiraspol). Bref des doutes à n'en plus finir car au sein de la Maison Blanche, Carlo Ancelotti dit protéger notre Eden. Résultat les autres offensifs en ont profité pour lui souffler sa place. Voilà Hazard renvoyé à la banquette royale. Diables Rouges. Saison 2021/22. Eden Hazard est capitaine, et toujours là. Quatre rencontres disputées (sur 5 possibles - il était blessé contre l'Italie en Ligue des Nations), trois titularisations et 1 but (République Tchèque). Roberto Martinez couche le nom d'Eden sur sa compo dès que possible. Voilà donc ce qui peut sauver le Brainois.

2 images Eden Hazard, un bilan décevant au Real Madrid © AFP OR LICENSORS

La confiance sans faille de Roberto Martinez

C'est certain Roberto Martinez est passé maître dans l'art de protéger ses joueurs, de leur rendre confiance aussi. Combien de fois n'a t il pas gardé ses cadres sous son aile protectrice ? Alors, dans sa conférence de presse de ce vendredi, rien d'étonnant lorsque le coach catalan répond à ma question concernant l'état dans lequel se trouve notre numéro 10. Les Diables peuvent aider Eden "C'est vrai qu'Eden ne joue pas autant que nous l'espérions en ce moment mais nous sommes en relation étroite avec le staff médical du Real et je peux vous dire qu'Eden est totalement prêt physiquement. Son travail à l'entraînement est même jugé impressionnant et son attitude est irréprochable. Par ailleurs, il s'octroie des séances de travail supplémentaires. Je suis sûr que le foot international (les Diables) peut l'aider à le rendre plus fort en club et l'aider à démarrer enfin sa saison".

Hazard est "fully fit", physiquement et mentalement

Message donc à ceux qui doutent de sa capacité à se relever de deux années pourries. Eden est bien physiquement. Et plus important encore quand on connaît le personnage...Eden est bien dans sa tête. C'est Martinez qui le dit ! A 30 ans, les questions se posent évidemment et c'est légitime. Mais il faut pouvoir dompter les circonstances. Pas encore de ras-le-bol chez lui. Pas encore de lassitude. Juste l'envie de prouver que le footballeur Hazard peut revenir à son niveau d'antan. Et c'est pour cela que les Diables constituent la bouée de sauvetage idéale. La bouffée d'air idéale. L'environnement de Tubize, la complicité de ses équipiers, le soutien du public belge, la confiance aveugle de Martinez... autant d'éléments qui lui permettent, qui nous permettent d'espérer revoir bientôt un Eden flamboyant. La Coupe du monde est à l'horizon, sa dernière Coupe du monde. Celle, espérons-le de la consécration. Car qui a dit qu'il était interdit de rêver ?

Un transfert en hiver ?

Alors quid de son avenir à Madrid ? Déjà évoqué dans notre émission "La Tribune" du 1er novembre, ce sujet fait pencher nos sondés vers un départ rapide mais est-ce vraiment la solution ? Partir à Chelsea (ou ailleurs) pourrait l'aider mentalement mais on attendrait tant de lui et très vite. Or Hazard a besoin de temps pour se reconstruire complètement. Les récents propos de Martinez laissent à penser qu'Eden se sent toujours bien et pleinement impliqué dans la capitale espagnole. Pour le capitaine des Diables, les deux rendez-vous de novembre face à l'Estonie et au Pays de Galles, donneront peut-être le ton de ce que le destin lui réservera.