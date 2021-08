Diables Rouges : la Belgique toujours en tête du classement FIFA devant le Brésil et la France

Belgique - Italie : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Quart de Finale - 02/07/2021 Les Diables Rouges se sont inclinés (1-2) en quart de finale de l’Euro face à l’Italie sur des buts de Barella et Insigne. Lukaku avait réduit l’écart sur penalty avant de rater l’immanquable en deuxième mi-temps. La Belgique est éliminée par une Italie plus hargneuse et mieux en place tactiquement.