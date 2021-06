Diables Rouges : La Belgique favorite de l'Euro pour le capitaine finlandais, invaincu contre les Diables

Finlande - Belgique : 11 août 2010 (1-0) - Match Amical - 11/08/2010 La Belgique a perdu 1-0 ce soir contre la Finlande en match amical. L'équipe belge a manqué de vitesse d'exécution et de réalisme en l'attaque. La rentrée des classes internationale s'est plutôt mal passée pour les Diables Rouges de Georges Leekens, mercredi à Turku. Ils se sont en effet inclinés 1-0 face à la Finlande en match amical. Il n'y avait certes aucun enjeu, et la plupart des acteurs ont des échéances autrement plus importantes en vue dans leurs clubs respectifs.