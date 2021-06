Diables Rouges : l’Olympe est encore loin

On s’était dit que pour lancer le menu gargantuesque du mois de juin, une petite salade grecque bien fraîche serait une entrée rafraîchissante, pas trop lourde à digérer. Hier sur le coup de 22h35, la vinaigrette un peu trop acide avait brûlé l’estomac et un peu notre moral. Alors, après une bonne (ou pas) nuit de sommeil et une pastille Rennie que reste-t-il de ce premier repas d’avant tournoi ?

A table

D’abord un mot des convives. Le chef Martinez avait décidé d’inviter quelques nouveaux à sa table. Nouveau duo au cœur du jeu avec Praet et Dendoncker (en réalité pas tout à fait une première pour cette association déjà vue en amical contre la Suisse en novembre). Résultat plutôt pas mal en première période. Denis dans ses infiltrations, Leander dans son rôle de bouche-trou. Mais n’est pas Tielemans ou Witsel qui veut. Et l’’homme de Wolverhampton fait avec les qualités dont il dispose. Ce n’est pas demain qu’on l’appellera Axel Dendoncker. Les autres invités étaient attendus pour nous épicer le plat grec. Histoire de tremper nos zakouskis dans un tzatziki bien corsé. Et ce trio offensif inédit dans cette position (ndlr : ils avaient déjà débuté à 3 en Islande mais avec un Carrasco plus bas). Carrasco – Doku – Lukaku. Les deux soutiens de l’attaquant de l’Inter ont répondu à l’invitation. L’ailier de l’Atletico prouvant au chef qu’il pourra compter sur un service 4 étoiles si, par "Hazard", Eden manque à l’appel. Tiens, à propos de Hazard, n’oublions pas Thorgan. Inspiré, incisif dans une première période ponctuée d’un but magnifique dans sa conception et sa finition. Beau comme un coucher de soleil sur la pointe de Santorin. Quant à Mignolet il aura assuré le service 3 couverts. Et 1, et 2 et 3 arrêts importants. Rien à dire car il ne pouvait rien sur l’égalisation.

Zeus n’était pas belge

Bon c’est déjà à peu près tout pour des Diables dont il faudra assurément aiguiser la fourche pour les rendez-vous à venir. Lukaku muet, Meunier pas encore aussi saillant qu’espéré (logique dans son cas). Et puis surtout la défense à trois toujours en mode " je suis inquiet ". De quoi affirmer que c’est dans les vieux caquelons qu’on fait les meilleures moussakas. C’est Aris, mon restaurateur grec préféré, qui me l’a dit. Vertonghen et Vermaelen sont appellés en cuisine dès que possible. Un banc endormi Et puis…le banc. Rien ou presque n’en est sorti de positif hier. Dans une seconde période où la sauce " pas vraiment diable " est devenue fade. Pas d’épice. Dites-moi, d’ailleurs, qui a réussi à mettre du sel ? Mertens, Batshuayi, Chadli, Trossard, Tielemans…? Personne. Ah si… Sels…justement…le seul heureux du lot. Mais le Parthénon ne s’est pas fait en un jour et les dieux grecs étaient au repos hier à Bruxelles. Zeus n’a lancé aucun éclair. Trop peu de lumière dans notre jeu. On attendra donc le retour de Kevin, Eden, Axel. Mais le problème, voyez-vous, c’est qu’on risque de les attendre encore un peu. Alors, chers supporters des Diables...soyons patients jusqu’au 12 juin. Ce jour-là, il faudra être prêt. Pour entamer notre longue marche vers l’Olympe.

